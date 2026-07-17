Xây dựng Ðảng vững mạnh từ việc củng cố niềm tin của Nhân dân
Lâm Đồng luôn quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân là yêu cầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng thời là nền tảng củng cố niềm tin của Nhân dân.
Gần dân để phục vụ tốt hơn
Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần phục vụ Nhân dân không chỉ thể hiện tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công mà còn ở sự sâu sát cơ sở của đội ngũ cán bộ.
Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường xác định cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hay đẩy mạnh chuyển đổi số, mà còn phải đưa chính quyền đến gần người dân hơn, nhất là đối với người già, người yếu thế. Vượt quãng đường băng rừng hơn 25 cây số, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ động mang máy tính, biểu mẫu, hồ sơ và trực tiếp đến tận nhà người dân dể hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục hành chính. Không có quầy giao dịch hiện đại, chỉ có chiếc bàn nhỏ và sự tận tâm của người cán bộ phục vụ Nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Chung (68 tuổi, tổ dân phố Păng Tiêng 1, phường Lang Biang - Đà Lạt) chia sẻ: “Tôi bị tai biến nên sức khỏe yếu không đi lại được, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã đến tận nhà hướng dẫn cụ thể từng bước, giúp tôi hoàn thiện hồ sơ chứng thực chữ ký để ủy quyền ngoài quê làm thủ tục và giải quyết công việc thuận lợi”. Sự thay đổi trong cải cách hành chính không chỉ ở quy trình mà còn ở tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.
Củng cố niềm tin của Nhân dân
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng xây dựng kênh kết nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
Tại xã Đam Rông 2 - xã vùng sâu, vùng xa với 65% đồng bào dân tộc thiểu số, các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp đã trở thành hoạt động định kỳ với tinh thần “lắng nghe để thấu hiểu, đồng hành để phát triển”. Từ những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng đến nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường hay thủ tục hành chính, người dân đều có thể trực tiếp phản ánh với lãnh đạo địa phương. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp trên xem xét và thông tin công khai tới người dân. Bà Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 cho biết: “Thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có giải pháp giải quyết phù hợp, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở”.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Theo đó, mọi quyết sách đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và hướng tới nâng cao chất lượng sống. Nhiều chương trình, dự án sát với đời sống người dân, từ đầu tư hạ tầng, giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế đến các chính sách giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi… đều hướng tới mục tiêu ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thực tiễn tại Lâm Đồng tiếp tục khẳng định, việc thực hiện nhất quán tư tưởng “lấy dân làm gốc”, gần dân, sát dân, vì dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân không chỉ củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.