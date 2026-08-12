Quốc phòng - An ninh Xây dựng “biên giới lòng dân” vững chắc Bằng những việc làm thiết thực, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng biên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Đức phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát hoàn cảnh khó khăn của hộ dân để triển khai các mô hình hỗ trợ phù hợp

Từ những mái nhà nghĩa tình

Con đường dẫn vào bon N’Drung, xã Tuy Đức những ngày đầu mùa mưa trở nên nhộn nhịp hơn bởi nhiều căn nhà mới khang trang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong căn nhà xây kiên cố còn thơm mùi sơn mới, chị H’Toăt không giấu được niềm vui khi kể về cuộc sống của gia đình mình.

Gia đình chị có 8 sào đất trồng tiêu, cà phê nhưng thu nhập bấp bênh. Nhiều năm liền, cả gia đình phải sống trong căn nhà tạm chật hẹp, xuống cấp. “Cuối năm 2025, được Đồn Biên phòng Tuy Đức cùng chính quyền địa phương vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm để xây nhà mới. Giờ có nhà ở ổn định rồi, vợ chồng tôi chỉ lo làm ăn thôi”, chị H’Toăt chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong căn nhà đại đoàn kết của gia đình chị Thị Hơn, người dân tộc M’nông sống cùng bon. Trước đây, căn nhà gỗ cũ kỹ luôn khiến gia đình chị thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, gió mạnh. Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, cuộc sống của gia đình chị đã bước sang một trang mới. “Có nơi ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm chăm sóc vườn cây, nuôi dạy các con ăn học. Đây là động lực rất lớn để gia đình cố gắng vươn lên”, chị Thị Hơn bộc bạch.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức tham gia ngày công lao động, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn biên giới

Theo Trung úy Đỗ Văn Hưng - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tuy Đức, địa bàn đơn vị quản lý có 28 thôn, bon với 20 dân tộc cùng sinh sống. Dù đời sống người dân ngày càng được cải thiện nhưng nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Từ thực tế đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội. Riêng năm 2025, đơn vị vận động hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà đồng đội và phối hợp thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà.

“ BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò của lực lượng

cán bộ, đảng viên BĐBP giúp dân phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn biên giới, qua đó, góp phần xây dựng “biên giới lòng dân” vững mạnh.

Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy BĐBP tỉnh

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Đức phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát hoàn cảnh khó khăn của hộ dân để triển khai các mô hình hỗ trợ phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống

Đến tạo sinh kế cho người dân

Rời bon N’Drung, chúng tôi theo chân tổ công tác địa bàn đến thăm gia đình chị Thị Ri là một trong những hộ dân được hưởng lợi từ mô hình “Bò giống cho người nghèo” do Đồn Biên phòng Tuy Đức triển khai.

Chị Thị Ri nhớ lại: “Trước đây, gia đình ít đất sản xuất, thiếu vốn và kinh nghiệm chăn nuôi nên cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Rồi gia đình chị được Đồn Biên phòng Tuy Đức hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Từ một con bò ban đầu, giờ gia đình đã có bốn con. Mỗi năm bán bò giống, bò thịt cũng có thêm thu nhập. Nhờ vậy kinh tế gia đình ổn định hơn rất nhiều”.

Thăm hỏi, động viên gia đình vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở, góp phần giúp người dân vùng biên an cư, yên tâm phát triển kinh tế

Thiếu tá Nông Văn Vui - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Đức cho biết, mô hình “Bò giống cho người nghèo” đã hỗ trợ 12 hộ dân trên địa bàn. Trước khi trao bò, đơn vị đều khảo sát kỹ điều kiện từng hộ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn cách làm chuồng trại và phòng bệnh cho vật nuôi. Chúng tôi xác định hỗ trợ sinh kế phải gắn với hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành lâu dài. Khi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cuộc sống ổn định thì vùng biên cũng ngày càng vững chắc hơn”.

Bằng những việc làm cụ thể, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách ở khu vực biên giới, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong lòng Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.