Chính trị Xây dựng Công an phường Đông Gia Nghĩa đạt chuẩn về an ninh trật tự và văn minh đô thị Ngày 18/7, Chi bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa (Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề Đại hội: “Xây dựng lực lượng Công an phường Đông Gia Nghĩa trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của địa phương”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Xuân Hậu, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Gia Nghĩa cùng 75 đảng viên Chi bộ Công an phường.

Đồng chí Hồ Xuân Hậu, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Gia Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện thường xuyên, đồng bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ thế chủ động trong mọi tình huống.

Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ, lực lượng Công an phường đã xử lý 69 vụ với 141 đối tượng vi phạm pháp luật, chuyển giao 34 vụ việc cho Công an thành phố Gia Nghĩa (cũ), xử phạt hành chính trên 113 triệu đồng.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy với nhiều mô hình thiết thực như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Hỗ trợ người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng”, “Cổng trường an toàn giao thông”… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Ngoài ra, Công an phường đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý hành chính, đặc biệt là Đề án 06, cấp căn cước công dân gắn chip và ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Hành động – Kỷ cương - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa xác định các mục tiêu trọng tâm: Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Xây dựng Công an phường đạt chuẩn “Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại biểu tham luận xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số và công tác chuyên môn...

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Chi bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Xuân Hậu, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Gia Nghĩa biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Chi bộ Công an phường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Chi ủy Chi bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Chi bộ Công an phường cần khẩn trương quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị.

Đồng chí Hồ Xuân Hậu, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Gia Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chi bộ Công an phường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ cải cách hành chính và công tác chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.