Dòng chảy thông tin Xây dựng công đoàn xã, phường, đặc khu: Bám sát người lao động Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, việc kết thúc hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở đang khiến nhiều công đoàn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vùng xa bị “trống” cán bộ công đoàn hướng dẫn hoạt động. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đang tích cực xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, phường, đặc khu với mục tiêu: Bám sát người lao động.

Dạy nghề tại doanh nghiệp

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau sáp nhập, toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu (trong đó: 20 phường, 103 xã và 1 đặc khu). Tổng số CĐCS khu vực doanh nghiệp của tỉnh hiện có 1.007 CĐCS, với 92.381 đoàn viên công đoàn. Hiện nay, nhiều CĐCS ở vùng xa, nơi LĐLĐ tỉnh quản lý còn gặp vấn đề về khoảng cách. Do đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành quyết định thành lập 17 công đoàn cấp xã, gồm 5 công đoàn xã và 11 công đoàn phường, 1 công đoàn đặc khu ở các xã, phường, đặc khu để quản lý công đoàn cấp cơ sở và đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

Công nhân tại KCN Phú Hội

Ông Nguyễn Phú Hoàng cho biết thêm, 17 CĐCS cấp xã, phường, đặc khu đều thuộc các địa bàn trọng điểm, đông doanh nghiệp và người lao động, cần được sự quan tâm sâu sát của tổ chức công đoàn. Còn 107 xã, phường không đủ điều kiện thành lập công đoàn cấp xã theo quy định, trên cơ sở số lượng CĐCS, đoàn viên và tiềm năng phát triển về công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh quyết định thành lập 13 cụm công đoàn liên xã, phường để theo dõi, hỗ trợ CĐCS, đoàn viên trên địa bàn.

Công đoàn xã, công đoàn đặc khu chịu trách nhiệm trước LĐLĐ cấp tỉnh, cấp ủy xã, đặc khu về chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn, phong trào công nhân lao động trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ công tác công đoàn. Những chức năng của công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn xã, công đoàn đặc khu sẽ đảm bảo thực hiện với mục tiêu: Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn.

Nữ công nhân ngành dệt

Bên cạnh xây dựng CĐCS xã, phường, đặc khu, Công đoàn Lâm Đồng còn chú trọng xây dựng Ban Công đoàn các khu công nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp. Khu vực Bình Thuận cũ có 7 KCN đang hoạt động; khu vực Lâm Đồng cũ có Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội quản lý 2 KCN Lộc Sơn và Phú Hội; khu vực Đắk Nông cũ có Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Ông Phan Dương Cường - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, sẽ có trên 50.000 công nhân lao động làm việc tại các KCN tỉnh Lâm Đồng. Do đó, LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị thành lập Ban Công đoàn các KCN. Sau khi nghiên cứu, Ban Quản lý các KCN nhận thấy, trong bối cảnh các KCN tại tỉnh đang được quy hoạch, hình thành và phát triển, nhu cầu thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên ngày càng tăng. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc thành lập Ban Công đoàn các KCN sẽ giúp tổ chức, quản lý, điều phối hiệu quả hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập CĐCS, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong quan hệ lao động.

Trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hội nhập, thực hiện các cam kết quốc tế như CPTPP, EVFTA… việc củng cố tổ chức công đoàn, đặc biệt tại các KCN là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm vai trò đại diện hợp pháp của người lao động...