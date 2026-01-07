Quốc phòng - An ninh Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân Bằng nhiều mô hình thiết thực và cách làm sáng tạo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Ông Điểu D’rây (ở giữa) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang bám địa bàn, thường xuyên vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Xây dựng thế trận lòng dân từ cơ sở

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào, chương trình hướng về biên giới, biển, đảo với nội dung phong phú, sát thực tiễn. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống và phổ biến kiến thức về chủ quyền biên giới, biển, đảo, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các đồn biên phòng thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ; lồng ghép nội dung về biển, đảo vào các hoạt động cộng đồng. Những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận đã giúp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước từng bước đi vào đời sống người dân vùng biên.

Một trong những điển hình tiêu biểu là ông Điểu D’rây, người có uy tín ở bon Bu P’răng 1, xã Quảng Trực. Nhiều năm qua, ông tích cực vận động bà con tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ hủ tục và xây dựng đời sống văn hóa mới. Với uy tín của mình, ông trở thành cầu nối giữa BĐBP với Nhân dân địa phương.

Mô hình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” góp phần tạo sinh kế, ổn định cuộc sống người dân

Trung tá Trần Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết, thông qua những người có uy tín như ông Điểu D’rây, người dân ngày càng chủ động cung cấp thông tin, phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Không chỉ vậy, nhận thức về chủ quyền biển, đảo cũng được lan tỏa sâu rộng đến đồng bào vùng biên đất liền, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm chung trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng BĐBP và Nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định địa bàn ngay từ cơ sở.

Những mô hình thiết thực hướng về Nhân dân

Cùng với công tác tuyên truyền, BĐBP tỉnh còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với vùng biên. Đại tá Trần Việt Hưng - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, BĐBP tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 281 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; huy động 17.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với 27.734 ngày công, tổng giá trị hỗ trợ đạt 16,45 tỷ đồng. Những căn nhà được dựng lên không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên giới.

Lực lượng BĐBP tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Tại khu vực biên giới, biển, đảo tỉnh Lâm Đồng, nhiều mô hình, chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương - Tết thắm tình hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”... Các hoạt động này hướng trực tiếp tới người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp Nhân dân từng bước ổn định đời sống, yên tâm bám đất, bám làng, bám biển. Song song với đó, công tác tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp. Người dân được cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, BĐBP tỉnh đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.