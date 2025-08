Quốc phòng toàn dân Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương đề ra 5 năm trước đến nay đều hoàn thành, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc...

Đại tá Nguyễn Văn Sơn (thứ 5 từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Tham mưu

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều biện pháp, giải pháp sáng tạo, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được triển khai đồng bộ.

Một trong những kết quả nổi bật thời gian qua là việc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được tăng cường. Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong LLVT được thực hiện nghiêm túc. LLVT tỉnh cũng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

LLVT tỉnh Lâm Đồng giúp dân làm kênh mương nội đồng (ảnh DUY THỈNH)

Bên cạnh đó, các hoạt động trong công tác giúp dân phát triển kinh tế cũng được chú trọng. Trên tinh thần đó, 5 năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã được huy động tham gia ứng phó với thiên tai, lũ lụt, chữa cháy, cứu nạn tàu thuyền tại cơ sở. Các phong trào công tác dân vận được LLVT triển khai hiệu quả, trọng tâm là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến nay, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã xây mới hoặc phối hợp xây tặng 261 “Nhà tình nghĩa Quân – Dân”, 71 căn nhà “Đại đoàn kết”, cùng hàng chục công trình văn hóa thể dục thể thao. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho Nhân dân.

Theo Đảng ủy Quân sự tỉnh, những thành tựu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự sáng tạo và trách nhiệm cao của LLVT tỉnh. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Những năm tới, nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Vì thế, Đảng ủy xác định cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương. Đồng thời, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Phối hợp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung triển khai. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp cao. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Quân đội, địa phương...