Chính trị Xây dựng Đảng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó, tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ được tỉnh thực hiện bảo đảm quy trình, quy định. Ảnh: Chính Thành

Củng cố tổ chức đảng từ thực tiễn cơ sở

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường thuộc Cụm số 9 đã tập trung củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo. Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng để hệ thống chính trị vận hành ổn định, hiệu quả.

Tại phường Nam Gia Nghĩa, ngay sau hợp nhất, Đảng ủy đã kiện toàn tổ chức, thành lập các tổ cấp ủy phụ trách địa bàn và phân công các ủy viên ban thường vụ đảng ủy trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Cùng với việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, các chi bộ từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Ông Ngô Đức Trọng - Bí thư Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa cho biết: “Việc cấp ủy bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn trong sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng. Từ đó, sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào thực chất, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ”.

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các địa phương trong cụm còn xác định công tác cán bộ là khâu then chốt quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau hợp nhất. Các địa phương tập trung rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, với trên 95% có trình độ đại học trở lên. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu; phần lớn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Điều này chứng minh, việc củng cố tổ chức sau hợp nhất không chỉ dừng ở sắp xếp bộ máy mà còn từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở.

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thứ hai sau sáp nhập

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Cụm số 9, đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại các xã, phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đổi mới theo hướng sát dân, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là các địa phương phải chuyển mạnh tư duy từ “triển khai” sang “tổ chức thực hiện đến cùng”, từ “hình thức” sang “hiệu quả thực chất”. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt để tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề nâng cao năng lực quản trị, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo động lực phát triển

Sau hợp nhất, đến nay, Đảng bộ tỉnh với 128 đảng bộ trực thuộc, 2.296 tổ chức cơ sở đảng và 127.388 đảng viên đã từng bước ổn định tổ chức, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, tạo nền tảng để hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Việc triển khai sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử được các đảng bộ, chi bộ quan tâm

Theo đó, Đảng bộ tỉnh tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, các quy chế làm việc, quy định và phong trào thi đua được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp.

Một trong những kết quả nổi bật là chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên. Các cấp ủy tập trung đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh kết nạp khoảng 2.200 đảng viên (đạt 57,14% chỉ tiêu cả năm). Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong công tác Đảng đang tạo bước chuyển rõ nét về phương thức lãnh đạo và quản lý. Các cấp ủy tập trung chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý và điều hành. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100.700 đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử (đạt 93,98%), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đổi mới sinh hoạt chi bộ. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn góp phần đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường kết nối giữa cấp ủy với đảng viên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Sau một năm hợp nhất, bước đầu tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. (Ảnh: Nguyễn Luân - Chính Thành)

“ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững đoàn kết, thống nhất và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 29/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, sau 1 năm hợp nhất, điều quan trọng không chỉ là ổn định tổ chức bộ máy mà phải đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và khả năng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển của tỉnh.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng sau 1 năm sáp nhập, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính là tiền đề quan trọng để tỉnh khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.