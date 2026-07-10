Thời sự Lâm Đồng Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự nghiệp nhân đạo Sáng 10/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 232 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Trần Sỹ Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dự, phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Sỹ Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tham dự đại hội

Đồng chí Ngô Thanh Danh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông (cũ) tham dự đại hội

Tham dự đại hội còn có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông (cũ); K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Bình Thuận (cũ).

Đoàn chủ tịch điều hành Phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất tổ chức Hội của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Đại hội có sự tham dự của 232 đại biểu

Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong giai đoạn tỉnh Lâm Đồng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bước vào thời kỳ phát triển mới.

Sự kiện cũng là dịp tôn vinh các giá trị nhân đạo, lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Quang Minh phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sau hợp nhất, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, quy mô dân số đông, nhu cầu trợ giúp nhân đạo ngày càng đa dạng.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Chín báo cáo kết quả Phiên thứ nhất

Điều đó đặt ra yêu cầu hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ phương thức hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nhân đạo bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực điều phối nguồn lực và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động nhân đạo.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động và chương trình nhân đạo. Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo đạt gần 1.000 tỷ đồng, hỗ trợ gần 4,2 triệu lượt người.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ

Những kết quả này là minh chứng cho sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong việc chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Hội.

Với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyển đổi số - Phát triển vì sự nghiệp nhân đạo", Đại hội lần thứ I có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu trình bày tham luận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Cùng với đó, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị, đề ra các giải pháp xây dựng Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực huy động, điều phối nguồn lực lớn, đáp ứng yêu cầu chăm lo an sinh xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, khẳng định vị thế là lực lượng nòng cốt trong kết nối, điều phối các nguồn lực, trở thành tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại và kiến tạo các giá trị tích cực.



Cùng với đó, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thiện nguyện để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, dàn trải.

“ Các cấp Hội cần nâng cao tính thiết thực, bền vững của các hoạt động nhân đạo, chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính chất thời điểm sang hỗ trợ phát triển bền vững; đồng thời nhân rộng các mô hình nhân đạo, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Dự đại hội, đồng chí Trần Sỹ Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tỉnh Lâm Đồng đã đạt được.

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng đại hội

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, biên chế để Tỉnh hội phát huy tối đa vai trò điều phối, đưa phong trào nhân đạo của địa phương phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 53 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Nguyễn Thị Chín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng khóa I.

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 2 cá nhân của Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng

Đại hội cũng hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; đồng thời thông qua Nghị quyết đại hội với sự thống nhất cao.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 2 cá nhân

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, 1 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo góp phần xây dựng Hội CTĐ Việt Nam vững mạnh" cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.