Quốc phòng - An ninh Xây dựng lực lượng quân sự Lâm Đồng tinh, gọn, mạnh Việc giải thể 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, đồng thời thành lập 3 đơn vị mới là bước điều chỉnh quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang Lâm Đồng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới.

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Tinh, gọn để đáp ứng yêu cầu mới

Tháng 8/2026, dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, kiện toàn lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng khi Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh công bố các quyết định giải thể 5/5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh, đồng thời thành lập 3 đơn vị mới là Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đặc khu Phú Quý và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho ban chỉ huy 3 đơn vị vừa được thành lập

5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực của tỉnh được thành lập vào cuối tháng 6/2025, sau khi ban chỉ huy quân sự cấp huyện giải thể. Ban chỉ huy phòng thủ khu vực là mô hình tổ chức chuyên trách, không mang tính chất cấp hành chính. Những đơn vị này là “cánh tay” nối dài của Bộ CHQS tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức, điều hành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ở các khu vực chiến lược.

Hơn 1 năm qua, dù mô hình mới đặt ra không ít yêu cầu mới, song cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực phòng thủ.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh ký kết thi đua tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026

Đến nay, ban chỉ huy phòng thủ khu vực đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong một giai đoạn tổ chức lực lượng.

Việc giải thể 5/5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và thành lập 3 đơn vị mới không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, biên chế, mà là bước đi nhằm tiếp tục hoàn thiện lực lượng thuộc Bộ CHQS tỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện yêu cầu mới.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Bình, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, việc này có ý nghĩa quan trọng trong tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng theo hướng đồng bộ, liên hoàn, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7

“ Giải thể ban chỉ huy phòng thủ khu vực và thành lập các đơn vị mới là yêu cầu khách quan của thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xây dựng lực lượng thường trực địa phương có cơ cấu hợp lý, sức mạnh tổng hợp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7

Mỗi đơn vị - một trọng trách

3 đơn vị mới được thành lập có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, song cùng hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong đó, Trung đoàn Bộ binh 40 được xác định là lực lượng cơ động chiến đấu chủ lực. Với yêu cầu cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống quốc phòng - an ninh, đơn vị đồng thời tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Đặc khu Phú Quý

Sự hiện diện của một đơn vị cơ động chiến đấu chủ lực không chỉ bổ sung thêm sức mạnh cho lực lượng thường trực mà còn góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống trên địa bàn, nhất là những tình huống cần lực lượng nhanh chóng cơ động triển khai.

Ở hướng biển, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đặc khu Phú Quý giữ vị trí quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại khu vực biển, đảo phía Đông Nam của Quân khu 7.

Bên cạnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư và các lực lượng trên địa bàn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Chiến sĩ đơn vị bộ binh thực hành huấn luyện chiến thuật phòng ngự bờ biển

Nếu Trung đoàn Bộ binh 40 là lực lượng cơ động, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đặc khu Phú Quý là lực lượng bảo vệ biển, đảo thì Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 lại mang một trọng trách rất đặc biệt, đó là hành trình đi tìm những người đã hi sinh vì Tổ quốc, nhưng hiện vẫn còn nằm đâu đó trên chiến trường xưa.

Đơn vị cũng được thành lập trong bối cảnh rất đặc biệt, bởi Lâm Đồng đang cùng cả nước ngày đêm nỗ lực cao nhất thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm - chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Vì thế, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

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Có thể khẳng định, từ việc tổ chức lại lực lượng, tinh gọn không phải để giảm đi mà để tập trung hơn; không phải để thu hẹp sức mạnh, mà để sức mạnh tiếp tục được phát huy hiệu quả hơn. Đó là nền tảng để 3 đơn vị mới được thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, trưởng thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.