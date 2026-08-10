Xây dựng Đảng Xây dựng nghị quyết chuyên đề từ thực tiễn Từ những vấn đề đặt ra trong đời sống, các cấp ủy cơ sở đã chú trọng xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề sát thực tiễn địa phương. Qua đó, công tác này góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh và tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Việc xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề sát thực tiễn được Đảng ủy xã Cát Tiên chú trọng

Gắn nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tại nhiều đảng bộ xã trong tỉnh, các cấp ủy đã chủ động tăng cường xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm và của cả nhiệm kỳ. Các nghị quyết hầu hết xuất phát từ những vấn đề đặt ra trong thực tế của các địa phương.

Là địa phương vùng xa của tỉnh, đời sống của người dân xã Cát Tiên vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, diện tích lúa nước lớn, thường xuyên bị ngập úng. Điều đó đặt ra yêu cầu Đảng ủy xã phải xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đồng chí Hồ Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết, đặc biệt tập trung vào phát triển nông nghiệp. Trong đó, Nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 được đánh giá cao.

Nông dân xã Cát Tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất

Đảng ủy xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và dành nguồn lực nhất định để hỗ trợ. Đồng thời, xã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển toàn diện, bền vững dựa trên nền tảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn và hữu cơ, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị. Qua đó, Cát Tiên hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc nông sản, bảo đảm chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Cát Tiên trên thị trường và hướng tới xuất khẩu. Mục tiêu đến cuối năm 2030 có 40 - 45% diện tích canh tác tham gia vào chuỗi liên kết giá trị; 40% diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 100 triệu đồng/ha. Phát triển mạnh nhãn hiệu lúa - gạo Cát Tiên, măng cụt, sầu riêng Cát Tiên…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Xã Đức Trọng có đất lâm nghiệp 3.319,52 ha/14.887 ha tổng diện tích tự nhiên. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã.

"Bộ mặt" vùng nông thôn nhiều xã trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc

Theo đồng chí Trần Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Đức Trọng, nghị quyết được xây dựng từ khảo sát thực tiễn, đồng thời triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, địa phương khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Đức Trọng, để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả, Đảng ủy xã Đức Trọng đã xây dựng các giải pháp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, bảo đảm thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Trọng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra và các yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...