Chính trị Xây dựng Phường Phú Thủy trở thành địa danh xanh, văn minh, hiện đại Đại hội Đảng bộ phường Phú Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức chính thức vào chiều ngày 25/7.



Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện 55 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Phan Nguyễn Hoàng Tân phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy phường Phan Nguyễn Hoàng Tân nhấn mạnh: “Đảng bộ phường Phú Thủy thành lập trên cơ sở hợp nhất đảng bộ 3 phường: Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Hài. Nhiệm kỳ qua gặp không ít khó khăn; song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ các phường tập trung lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn, đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng, an ninh và nội chính; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phương châm Đại hội “Đoàn kết –Dân chủ - kỷ cương – đổi mới – phát triển” để Đảng bộ phường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo đại hội nêu bật nhiệm kỳ qua đạt được nhiều chỉ tiêu thuộc 4 lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn phường giai đoạn 2020 – 2025 đạt 856.788 triệu đồng, đảm bảo chi ngân sách 105.647 triệu đồng. Phường có 1.956 hộ vay vốn chính sách, tổng dư nợ 97.506 tỷ đồng, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 52/12.645 hộ, chiếm 0,41%. Phường nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; 3 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; gia đình văn hóa trên 95%. Công dân nhập ngũ 100%; phường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; toàn Đảng bộ kết nạp được 181 đảng viên mới; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy vai trò hoạt động...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân 3 địa phương trước đây, quá trình sáp nhập, triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới, góp phần đạt những kết quả 5 năm qua. Đồng chí lưu ý đại hội căn cứ tiềm năng, lợi thế xác định các chỉ tiêu chủ yếu, sử dụng hiệu quả nguồn lực địa phương, nhất là lợi thế kinh tế ven biển để tăng tốc bức phá, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thủy.

Phường chú trọng phát triển kinh tế đô thị hiện đại, gắn thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến; xây dựng Phú Thủy trở thành địa danh xanh, văn minh, hiện đại; chỉnh trang đô thị; phát triển đô thị hợp lý, kết nối hài hòa các phường lân cận.

Phường cần phối hợp các sở ngành thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, gắn chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng bộ phường phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng đảng viên đông đảo dày dạn kinh nghiệm trên địa bàn; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh yêu cầu, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” đất đai.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu 5 năm tới (2025- 2030). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến; thu ngân sách hàng năm và cả nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu tỉnh giao; giải quyết các quyền của người sử dụng đất theo đúng thẩm quyền đạt 99%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2026 – 2030 dưới 0,5%; vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 95% vào cuối năm 2030 (so với dân số); duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia và phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đến năm 2030, phường cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hàng năm, Phú Thủy đảm bảo 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ. Phường tập trung triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí. Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Phú Thủy phấn đấu hằng năm trên 90% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên được kiểm tra, giám sát. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…