Xây dựng Đảng Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 21 đã được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, củng cố phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, xuyên suốt. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được khẳng định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và quản trị trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết số 21, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 42 ngày 27/10/2022. Theo đó, tỉnh xác định nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng. Đồng thời kiện toàn tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt tại địa bàn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong các buổi sinh hoạt chi bộ, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, đặc biệt quan tâm đến các địa bàn và lĩnh vực trọng yếu. Bám sát tinh thần chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quản trị theo các chỉ đạo mới của Trung ương. Thực tế cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 21 của tỉnh Lâm Đồng đã giúp năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên. Chủ động tạo nguồn, tiếp tục thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới theo hướng linh hoạt, phù hợp đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm coi trọng chất lượng. Bồi dưỡng quần chúng ưu tú theo quy trình gắn với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, qua đó hình thành lực lượng kế cận chất lượng, tiêu biểu trong giai đoạn mới. Đặc biệt là quan tâm phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, địa bàn khó khăn gắn với nâng cao dân trí, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Tỉnh Lâm Đồng còn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung trọng tâm, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp, giáo dục, rèn luyện, đánh giá, sàng lọc và quản lý đảng viên. Kiên quyết sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, phát huy vai trò đảng viên cao tuổi và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa đầy đủ, tư duy và năng lực quản trị trên nền tảng số chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, vai trò, trách nhiệm của một bộ phận đảng viên chưa được phát huy toàn diện… Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, tỉnh Lâm Đồng bám sát kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21. Theo đó, chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ chiến lược, liên tục và mang tính quyết định đối với sự phát triển và vững mạnh của Đảng trong giai đoạn mới. Việc kết nạp đảng viên mới phải gắn với việc đánh giá thực chất chất lượng công tác, kết quả lao động của từng tổ chức cơ sở đảng. Công tác quản lý, sàng lọc đảng viên tiếp tục được thực hiện nghiêm túc để bảo đảm chỉ những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực mới được kết nạp và duy trì trong Đảng.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, sự quyết tâm và nỗ lực của các cấp ủy đảng, nhưng công tác này không thể dừng lại, mà phải tiếp tục được đổi mới, nâng cao cả về chất lượng lẫn hiệu quả. Đây là yếu tố then chốt giúp Đảng vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.