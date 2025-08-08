Pháp luật - Đời sống Xe đầu kéo va chạm với 2 xe máy, 3 người thương vong Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và 2 xe máy xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Hòa Ninh (tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và 2 xe máy

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 8/8. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 49H – 035.46 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Lâm Đồng về TP. Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua địa bàn xã thôn 3 (xã Hòa Ninh) do trời đổ mưa lớn, nên tài xế phanh gấp khiến xe đầu kéo quay ngang va chạm với 2 xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo chiều ngược lại.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ cơ quan chức năng, vụ va chạm giữa xe đầu kéo và 2 xe máy làm 3 người bị thương nặng gồm anh K’Bêu (35 tuổi), chị Ka Hội (33 tuổi, vợ anh K’Bêu) cùng ngụ tại xã Gia Bắc (tỉnh Lâm Đồng) và ông K'Sửu (40 tuổi, ngụ tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Cả 3 người gặp nạn nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng (tại phường B’Lao) cấp cứu.

Một trong hai xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo sau va chạm

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nên chị Ka Hội đã tử vong tại bệnh viện; anh K’Bêu (chồng chị Hội) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng đa chấn thương. Còn ông K’Sửu được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, hiện đang được chuyển về TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.