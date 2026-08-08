Xem Âm Dương lịch ngày 09/08/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và việc nên làm Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 09/08/2026 (27/6 Âm lịch), cung cấp giờ hoàng đạo, hướng xuất hành cát tường cùng các lưu ý phong thủy quan trọng trong ngày.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 09/08/2026

Âm Dương lịch ngày 09/08/2026 Dương Lịch rơi vào ngày Chủ Nhật, tức ngày 27 tháng 6 năm Ất Mùi Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là thời điểm thích hợp để mọi người lên kế hoạch cho các công việc cá nhân, nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị tinh thần cho tuần mới. Các thông tin phong thủy ngày mai mang tính chất tham khảo, giúp người đọc chọn lựa thời điểm thuận lợi và tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 09/08/2026

Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch vạn niên và các yếu tố ngũ hành trong ngày:

Dương Lịch: Chủ Nhật, ngày 09/08/2026.

Chủ Nhật, ngày 09/08/2026. Âm Lịch: Ngày 27/06/2026 (Tháng Sáu năm Ất Mùi).

Ngày 27/06/2026 (Tháng Sáu năm Ất Mùi). Can Chi: Ngày Ất Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Ngày Ất Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Ngũ Hành: Ngày Đại Khê Thủy (Nước xói lớn). Ngày có Can Chi tương đồng (cùng hành Mộc), được đánh giá là ngày cát.

Ngày Đại Khê Thủy (Nước xói lớn). Ngày có Can Chi tương đồng (cùng hành Mộc), được đánh giá là ngày cát. Trực: Trực Thành (tốt cho việc ký kết, khởi tạo, giao dịch).

Trực Thành (tốt cho việc ký kết, khởi tạo, giao dịch). Sao: Tinh Nhật Mã (Sao Tinh - Bình Tú, tốt cho việc xây dựng, khởi tạo).

Tinh Nhật Mã (Sao Tinh - Bình Tú, tốt cho việc xây dựng, khởi tạo). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tốc Hỷ (chủ về niềm vui nhanh chóng, thuận lợi vào buổi sáng).

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là phương pháp truyền thống giúp các hoạt động diễn ra suôn sẻ hơn.

Các giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23h00 - 00h59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Dần (03h00 - 04h49): Thích hợp chuẩn bị kế hoạch.

Thích hợp chuẩn bị kế hoạch. Mão (05h00 - 06h59): Tốt cho việc đi lại, gặp gỡ.

Tốt cho việc đi lại, gặp gỡ. Ngọ (11h00 - 12h59): Thuận lợi trao đổi, giao tiếp.

Thuận lợi trao đổi, giao tiếp. Mùi (13h00 - 14h59): Tốt cho công việc gia đình, học tập.

Tốt cho công việc gia đình, học tập. Dậu (17h00 - 18h59): Thích hợp hoàn thành công việc trong ngày.

Các giờ Hắc Đạo (Cần lưu ý)

Sửu (01h00 - 02h59), Thìn (07h00 - 08h59), Tỵ (09h00 - 10h59), Thân (15h00 - 16h59), Tuất (19h00 - 20h59), Hợi (21h00 - 22h59).

Đánh giá tuổi hợp và xung cự trong ngày

Mỗi ngày đều có sự tương quan ngũ hành ảnh hưởng đến các tuổi khác nhau:

Tuổi hợp: Tuổi Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc cục. Những người thuộc nhóm tuổi này thường gặp nhiều thuận lợi trong công việc và giao tiếp.

Tuổi Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc cục. Những người thuộc nhóm tuổi này thường gặp nhiều thuận lợi trong công việc và giao tiếp. Tuổi xung cự: Ngày Đại Khê Thủy kỵ các tuổi Kỷ Dậu và Đinh Dậu. Các tuổi xung/hình/hại khác gồm Dậu, Tý, Thìn, Ngọ, Thân nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và quản lý tài chính. Tuy nhiên, các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không quá lo ngại.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Để người đọc dễ hình dung, một số khái niệm dân gian trong ngày được giải thích ngắn gọn như sau:

Ngày Tốc Hỷ: Điềm báo may mắn đến nhanh. Mọi việc quan trọng nên tập trung giải quyết vào buổi sáng để đạt hiệu quả cao nhất.

Điềm báo may mắn đến nhanh. Mọi việc quan trọng nên tập trung giải quyết vào buổi sáng để đạt hiệu quả cao nhất. Trực Thành: Ý chỉ sự hoàn thành, thích hợp cho việc lập hợp đồng, giao dịch, mở cửa hàng hoặc củng cố các mối quan hệ xã hội.

Ý chỉ sự hoàn thành, thích hợp cho việc lập hợp đồng, giao dịch, mở cửa hàng hoặc củng cố các mối quan hệ xã hội. Ngày Tam Nương: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày nên hạn chế tiến hành các đại sự mang tính lâu dài như cưới hỏi hay động thổ làm nhà.

Lời khuyên việc nên làm và nên hạn chế

Việc nên làm

Nhờ có sự hỗ trợ của sao tốt (Thiên Hỷ, Địa Tài, Hoàng Ân, Kim Đường), ngày mai rất thích hợp để:

Ký kết khế ước, giao dịch thương mại, thu đổi hàng hóa.

Tổ chức gặp mặt, mở rộng mạng lưới kinh doanh hoặc học hỏi kỹ năng mới.

Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc không gian sống và thờ phụng gia tiên.

Xuất hành hướng Tây Bắc (đón Hỷ Thần) hoặc hướng Đông Nam (đón Tài Thần).

Việc nên hạn chế

Hạn chế tranh chấp, kiện tụng hoặc tranh luận gay gắt.

Tránh gieo hạt trồng cây hoặc đào giếng theo lời khuyên của Bành Tổ Bách Kỵ Nhật.

Thận trọng khi thực hiện các công việc liên quan đến đào cống, tháo nước lớn.

Tóm lại, Âm Dương lịch ngày 09/08/2026 mang nhiều năng lượng tích cực cho việc giao thương và kết nối. Dù lựa chọn thực hiện công việc vào thời điểm nào, sự chủ động, cẩn trọng và tinh thần lạc quan luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của bạn.