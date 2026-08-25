An ninh trật tự Xử lý nhóm thanh niên “bốc đầu” xe rồi đăng TikTok Liều lĩnh biểu diễn "bốc đầu" xe máy trên Quốc lộ 20 rồi quay video đăng tải lên TikTok câu view, nhóm thanh niên bị công an lập biên bản xử lý nghiêm.

Công an làm việc với Luân và nhóm người liên quan

Tối 24/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một nhóm thanh niên về hành vi điều khiển xe máy bằng 1 bánh, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 30/6/2026, K’ Ya Luân (SN 2009, trú tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy mang BKS 49AA-492.42 chở theo K’Đương (SN 2010, cùng trú tại xã Hiệp Thạnh) lưu thông trên Quốc lộ 20 (đoạn thuộc thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh).

Ảnh cắt từ clip đăng trên TikTok của Luân

Quá trình di chuyển trên Quốc lộ, Luân liên tục thực hiện hành vi “bốc đầu” xe máy, chạy bằng một bánh trên đường. Đáng chú ý, thiếu niên này còn nhờ nhóm bạn đi cùng quay lại toàn bộ diễn biến. Đến ngày 1/7/2026, Luân đăng tải đoạn video lên tài khoản TikTok cá nhân nhằm mục đích câu view, thu hút sự tương tác trên mạng xã hội.

Luân và Đương cùng chiếc xe máy tại trụ sở Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ Số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp cùng Công an xã Hiệp Thạnh tiến hành xác minh, mời K’ Ya Luân và các đối tượng liên quan lên trụ sở công an để làm việc.

Đoạn video ghi lại cảnh Luân liên tục thực hiện hành vi “bốc đầu” xe máy

Tại cơ quan chức năng, nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được hành động nguy hiểm của bản thân và ký cam kết không tái phạm.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định. Đồng thời, Công an xã Hiệp Thạnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên về hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.