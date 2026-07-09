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    Xử phạt, tịch thu phương tiện thiếu niên lái xe máy bằng chân

    Thụy Trang - Ninh An 09/07/2026 16:42

    Công an xã Bảo Thuận (Lâm Đồng) đã xác minh, xử lý một thiếu niên điều khiển xe máy bằng chân; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu phương tiện theo quy định.

    Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông triệu tập, làm việc với các cá nhân có liên quan
    Công an xã Bảo Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh triệu tập, làm việc với các cá nhân có liên quan

    Trước đó, qua rà soát trên mạng xã hội, Công an xã Bảo Thuận phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thiếu niên buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường. Hành vi nguy hiểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người điều khiển và những người tham gia giao thông.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người vi phạm là N.N.K.H. (SN 2011, trú xã Bảo Thuận). Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

    Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và việc người điều khiển chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng hình thức tịch thu phương tiện; đồng thời xử phạt chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

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      Xử phạt, tịch thu phương tiện thiếu niên lái xe máy bằng chân
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