Thể thao 360 Xuất sắc giành vé AFC Champions League Elite Công an Hà Nội hành quân tới Úc để đối đầu với Adelaide United trong khuôn khổ trận quyết đấu giành vé tham dự vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc khi vượt qua Adelaide với tỉ số 2-0 ngay trên sân khách.

Màn đối đầu tại vòng play-off AFC Champions League Elite giữa Adelaide United và CLB Công an Hà Nội có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai. Đội nào giành được chiến thắng ở cuộc so tài này sẽ sở hữu suất thi đấu chính thức tại Cúp C1 châu Á, giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu lục. Trong khi đó, đội thất bại sẽ phải chấp nhận xuống chơi ở đấu trường hạng hai là AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á). Trên thực tế, nếu phải tham dự Cúp C2, cũng không phải là điều quá tồi tệ với Công an Hà Nội, bởi đây là sân chơi vừa sức hơn đối với đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được tham dự Cúp C1 thì quả là điều làm nức lòng người hâm mộ. Do vậy, thầy trò HLV Mano Polking rất khát khao tạo nên bất ngờ lớn ngay trên đất Úc, qua đó đoạt được suất tham dự sân chơi cao nhất của châu lục. Chia sẻ trước trận đấu, HLV Alexandre Polking cho biết: "Sau chức vô địch V-League mùa vừa rồi, thử thách tiếp theo là cạnh tranh trên trường quốc tế. Hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và thể hiện được tham vọng lớn lao của CLB”. Và nhà vô địch V.League đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu đặt ra trước trận đấu.

Nhìn vào cục diện trước trận đấu, đại diện đến từ Úc đang nắm giữ quá nhiều ưu thế trước Công an Hà Nội để tự tin hướng tới một chiến thắng. Kết thúc mùa giải 2025-2026 với vị trí á quân giải vô địch quốc gia Úc. Hiện Adelaide có một đội hình với nền tảng thể lực cùng đẳng cấp vượt trội. Đội chủ nhà đã sớm khởi động mùa giải mới bằng các trận đấu giao hữu cùng cuộc đọ sức tại Cúp quốc gia Úc, qua đó các cầu thủ của họ đã nhanh chóng tìm lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu đỉnh cao. Tiếp đón Công an Hà Nội không có được đội hình tối ưu bởi nhiều ngôi sao đang làm nghĩa vụ quốc gia, là một lợi thế không nhỏ của Adelaide. Cùng với đó, việc quen thuộc với thời tiết giá lạnh tại địa phương cũng là điểm tựa lớn giúp dàn sao gồm những cái tên như Goodwin, Muniz hay Alagich tạo nên áp lực cực lớn lên đối thủ. Do vậy trận cầu này được dự báo sẽ đầy khó khăn cho đại diện Việt Nam trên đất khách. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn trên đất khách, đội bóng của HLV Alexandre Polking đã vượt qua chủ nhà để ghi danh vào vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Quyết tâm gây địa chấn trên đất khách, HLV Alexandre Polking đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất có trong tay ngay từ đầu với 6 ngoại binh, 4 cầu thủ việt kiều và cầu thủ nội duy nhất là trung vệ Trần Đình Trọng. Đại diện đến từ Việt Nam có một hiệp đấu sòng phẳng trước đội chủ nhà. Và bất ngờ đã đến ở phút 41, khi tiền đạo David Henen tận dụng sai lầm của hậu vệ Adelaide United, thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Joshua Smits giúp Công an Hà Nội dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội chủ động chơi phòng ngự, phản công. Và phút 64, trong một đợt phản công sắc nét, David Henen căng ngang thuận lợi để Brayan Perea dứt điểm tinh tế, nâng tỉ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội. Sau bàn thua thứ hai, Adelaide dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, các học trò của ông HLV Alexandre Polking đã thi đấu vô cùng tập trung và bảo toàn chiến thắng trước Adelaide, qua đó xuất sắc đoạt vé AFC Champions League Elite 2026-2027.