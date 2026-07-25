Zirkzee lập siêu phẩm, dàn sao trẻ Man Utd đè bẹp Rosenborg 5-0 Trong ngày các trụ cột vắng mặt, những tài năng trẻ từ lò Carrington đã tỏa sáng rực rỡ giúp Man Utd đè bẹp Rosenborg 5-0 trong trận giao hữu tại Na Uy.

Trong chuyến du đấu tiền mùa giải trên đất Na Uy, Manchester United đã mang đến một màn trình diễn tấn công mãn nhãn khi đè bẹp đội chủ nhà Rosenborg với tỷ số thuyết phục 5-0. Sự vắng mặt của những nhân tố then chốt như Bruno Fernandes vô tình mở ra cánh cửa cho hàng loạt tài năng trẻ từ học viện Carrington bước ra ánh sáng, mang lại tín hiệu vô cùng tích cực về chiều sâu đội hình.

Joshua Zirkzee ăn mừng bàn thắng sau pha xử lý đầy ngẫu hứng. Ảnh: ManUTD.

Khoảnh khắc xuất thần của Shea Lacey và Joshua Zirkzee

Ngay từ những phút đầu tiên, đại diện Ngoại hạng Anh đã đẩy cao đội hình ép sân liên tục, khiến cấu trúc phòng ngự của Rosenborg hoàn toàn bị lúng túng. Dù vậy, phải đến phút 31, thế bế tắc mới được khai thông bằng một khoảnh khắc cá nhân xuất thần. Nhận bóng ở vị trí thuận lợi, tài năng 19 tuổi Shea Lacey bình tĩnh thực hiện pha xử lý làm lỡ đà hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Bước sang hiệp hai, Joshua Zirkzee – người đang nhận được nhiều sự chú ý về tương lai tại Old Trafford – đã để lại dấu ấn đậm nét nhất trận đấu. Phút 56, tiền đạo người Hà Lan thực hiện động tác giả đầy ngẫu hứng, loại bỏ hoàn toàn hai hậu vệ Rosenborg trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành đối phương. Bàn thắng nhân đôi cách biệt này gần như đã đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đại diện Na Uy.

Dàn sao trẻ MU có trận đấu thăng hoa. Ảnh: ManUTD.

Cơn mưa bàn thắng từ lứa trẻ Carrington

Sự hưng phấn của Man Utd tiếp tục gia tăng khi các nhân tố dự bị liên tục lên tiếng ngay khi vừa bước chân vào sân. Chỉ ít giây sau khi góp mặt, Jacob Devaney đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 63 từ một tình huống phạt góc.

Bên cạnh đó, hành lang cánh của Quỷ đỏ ghi nhận màn phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ trưởng thành từ học viện. Phút 72, hậu vệ Jaydan Kamason thực hiện đường căng ngang chuẩn xác từ cánh phải để Harry Amass dễ dàng đệm bóng tung lưới đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, Kamason tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 84 với pha đột phá dũng mãnh sát đường biên dọc trước khi tạt bóng như đặt cho Ethan Williams dứt điểm, ấn định chiến thắng giòn giã 5-0.

Chi tiết các bàn thắng trận Rosenborg vs Man Utd

Phút Cầu thủ ghi bàn Đội bóng Mô tả bàn thắng 31' Shea Lacey Man Utd Cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc xa 56' Joshua Zirkzee Man Utd Xử lý cá nhân loại 2 hậu vệ, dứt điểm tinh tế 63' Jacob Devaney Man Utd Đệm bóng cận thành từ quả phạt góc 72' Harry Amass Man Utd Đệm bóng từ đường căng ngang của Kamason 84' Ethan Williams Man Utd Dứt điểm nối từ quả tạt của Kamason

Màn hủy diệt khép lại với 4 trong số 5 bàn thắng ghi dấu ấn trực tiếp từ những sao trẻ lò Carrington. Trận đấu này không chỉ đem lại một kết quả đậm đà mà còn là lời khẳng định về tiềm năng phát triển to lớn của lứa kế cận Man Utd trong chặng đường phía trước.