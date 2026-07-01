Zrinjski và Valur Reykjavik chia điểm ở vòng loại Conference League Zrinjski hòa Valur Reykjavik 2-2 tại Stadion Pod Bijelim Brijegom ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khi không đội nào giành chiến thắng.

Zrinjski 2 - 2 Valur Reykjavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Zrinjski tiếp đón Valur Reykjavik.

11' N. Bilbija đưa Zrinjski vượt lên Phút 11', N. Bilbija thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho Zrinjski.

44' T. Haraldsson giúp Valur Reykjavik gỡ hòa Phút 44', T. Haraldsson ghi bàn cho Valur Reykjavik sau đường kiến tạo của P. Pedersen, gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

45+2' Haraldsson đưa Valur Reykjavik vượt lên Phút 45+2, T. Haraldsson dứt điểm ghi bàn cho Valur Reykjavik sau đường kiến tạo của P. Pedersen, nâng tỷ số lên 1-2. Valur Reykjavik khép lại hiệp một trong thế dẫn trước.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Valur Reykjavik thay người đầu hiệp hai Phút 46', D. Gardarson vào sân thay P. Pedersen bên phía Valur Reykjavik, khi đội khách đang dẫn 2-1. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Valur Reykjavik ghi hai bàn liên tiếp.

46' Zrinjski thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Zrinjski điều chỉnh nhân sự khi K. Abramovic vào sân thay A. Ilic. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh đội chủ nhà cần tạo thêm dấu ấn sau giờ nghỉ.

46' Zrinjski thay người đầu hiệp hai Phút 46', Zrinjski đưa P. Mamic vào sân thay K. Stapic, một sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

59' Zrinjski thay người ở phút 59 Phút 59', Zrinjski đưa D. Lagumdzija vào sân thay M. Cavar. Sự điều chỉnh này giúp Zrinjski làm mới nhân sự trong phần còn lại của trận đấu.

59' Zrinjski điều chỉnh nhân sự ở phút 59 Phút 59, Zrinjski điều chỉnh nhân sự khi T. Juric vào sân thay M. Cuic.

65' K. Abramovic nhận thẻ vàng Phút 65', K. Abramovic của Zrinjski nhận thẻ vàng. Zrinjski đang bị dẫn 1-2, và chiếc thẻ này càng khiến những phút còn lại thêm căng thẳng.

74' Zrinjski thay người ở phút 74 Phút 74, Zrinjski thay người: M. Sakota vào sân, M. Cuze rời trận.

74' Valur Reykjavik thay người ở phút 74 Phút 74', Valur Reykjavik đưa B. Antonsson vào sân thay L. Heimisson. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách trong hiệp hai.

74' Valur Reykjavik thay người ở phút 74 Phút 74', Valur Reykjavik đưa K. Arnarsson vào sân thay A. Skoglund. Đang dẫn 1-2, Valur Reykjavik có thêm một điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

76' M. Sakota đưa Zrinjski trở lại thế cân bằng Phút 76, M. Sakota lập công giúp Zrinjski gỡ hòa 2-2 trước Valur Reykjavik. Trận đấu trở lại vạch xuất phát, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

83' Valur Reykjavik thay người ở phút 83 Phút 83, J. Palsson vào sân thay B. Heimisson cho Valur Reykjavik, trong bối cảnh trận đấu đang ở thế cân bằng 2-2.

89' Bilbija bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền Phút 89, N. Bilbija (Zrinjski) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội đưa đội vượt lên. Tỷ số vẫn là 2-2, khiến khoảnh khắc này càng đáng tiếc khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

90+2' Valur Reykjavik thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Valur Reykjavik đưa I. Stole vào sân thay J. Jonsson. Đây là sự điều chỉnh muộn khi trận đấu đang giữ tỷ số 2-2.

90+6' M. Veldman nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+6', M. Veldman (Valur Reykjavik) nhận thẻ vàng trong những phút cuối đầy căng thẳng. Trận đấu đang ở thế giằng co với tỷ số 2-2.

KT Kết thúc: Zrinjski 2-2 Valur Reykjavik Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:27 31/07/2026

Zrinjski sẽ đối đầu Valur Reykjavik tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:30 ngày 31/07/2026 trên sân Stadion Pod Bijelim Brijegom. Đội chủ nhà bước vào trận đấu sau một thất bại, trong khi Valur Reykjavik có chiến thắng ở lần ra sân gần nhất và đang nắm ưu thế rõ rệt về thành tích đối đầu.

Zrinjski cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Phong độ được cung cấp của Zrinjski chỉ ghi nhận một thất bại trong trận gần nhất. Chừng đó chưa đủ để đánh giá toàn diện sức mạnh hiện tại của đội bóng, nhưng kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng khi họ trở lại thi đấu trên sân Stadion Pod Bijelim Brijegom.

Điểm quan trọng với Zrinjski là cách đội bóng kiểm soát nhịp độ trận đấu và duy trì sự chắc chắn trong những thời điểm chịu sức ép. Trước đối thủ từng chiếm ưu thế ở cả 2 lần đối đầu gần nhất, đại diện này cần hạn chế những khoảng trống không cần thiết và tránh để trận đấu sớm rơi vào thế bị động.

Valur Reykjavik có nền tảng tâm lý tốt hơn

Valur Reykjavik có chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả đó mang lại nền tảng tinh thần tích cực trước chuyến làm khách, dù dữ liệu hiện có không cho phép kết luận về một chuỗi phong độ dài hơn.

Ưu thế đáng chú ý hơn của Valur Reykjavik nằm ở lịch sử đối đầu trực tiếp. Trong 2 lần gặp gần nhất, Valur Reykjavik thắng cả 2, còn Zrinjski chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Xu hướng này có thể giúp đội khách nhập cuộc với sự tự tin, nhưng không thay thế cho yêu cầu phải duy trì tính kỷ luật trong một trận đấu trên sân đối phương.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định cụ thể cách bố trí nhân sự của hai đội. Tuy nhiên, cục diện hiện tại cho thấy cuộc đấu ở khu vực giữa sân và khả năng chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Zrinjski nhiều khả năng cần tìm cách tạo sức ép đủ ổn định để tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời không đánh mất sự cân bằng phía sau. Ngược lại, Valur Reykjavik có thể dựa vào sự tự tin từ 2 lần đối đầu gần nhất và chiến thắng mới đây để chờ thời điểm khai thác sai lầm của đối thủ. Đây là nhận định về những yêu cầu chiến thuật cơ bản, không phải khẳng định về sơ đồ hoặc cách tiếp cận chắc chắn của hai đội.

Nhận định trước trận

Valur Reykjavik bước vào trận đấu với hai cơ sở tích cực: chiến thắng gần nhất và thành tích toàn thắng trong 2 lần đối đầu gần nhất với Zrinjski. Trong khi đó, Zrinjski có lợi thế sân Stadion Pod Bijelim Brijegom và cơ hội điều chỉnh sau thất bại mới đây.

Thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Zrinjski có thể biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế hay không. Valur Reykjavik được đánh giá cao hơn về sự tự tin, nhưng đội khách vẫn phải đối mặt với thử thách kiểm soát trận đấu trên sân đối phương. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể; điểm đáng chờ đợi nhất là phản ứng của Zrinjski trước đối thủ đang có ưu thế đối đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Zrinjski · 0 thắng 0 hòa Valur Reykjavik · 2 thắng Zrinjski 1 - 2 Valur Reykjavik VR Valur Reykjavik 1 - 0 Zrinjski VR

Zrinjski 5 trận gần nhất B B T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Valur Reykjavik 5 trận gần nhất T T B B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới