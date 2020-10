Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá, gồm: Phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, đẩy mạnh phát triển các liên kết theo chuỗi; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác quản lý theo quy hoạch.





Đại hội đã thống nhất thực hiện các khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới, gồm: Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cải cách hành chính, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đảm bảo đồng bộ, kết nối thông suốt các khu vực đô thị, có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hiện đại, làm thay đổi diện mạo của thành phố, xứng tầm đô thị trung tâm vùng phía Nam của tỉnh. Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, quy hoạch và xây dựng các khu du lịch tổng hợp, sinh thái. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống cây trồng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh.





Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm. Đó là: Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng với các mặt công tác Công an Nhân dân; phấn đấu kìm chế và giảm hàng năm từ 10 - 15% các loại tội phạm hình sự và tai nạn giao thông; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt từ 75% trở lên, án đặc biệt nghiêm trọng từ 95% trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, hàng năm, có 75 - 80% tổ chức cơ sở đảng và 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.





Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 24 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá. Trong đó, phấn đấu 100% các đối tượng theo phân cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đảng viên dân quân tự vệ đạt 25% trở lên. 100% chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tham gia cấp ủy địa phương. Về xây dựng lực lượng vũ trang, phấn đấu trong nhiệm kỳ bảo đảm quân số đạt 95%. Tuyển quân tròn khâu đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp, đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên. Không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan. Hàng năm, 95% trở lên cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện và “3 nhất”, “9 không”. 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Hàng năm, 95% trở lên tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...





Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết và nhân sự của Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, tạo điều kiện tiên quyết để tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cũng là bước khởi đầu quan trọng để Đảng bộ kế thừa và phát huy truyền thống, những thành tích đạt được trong thời gian qua để trong thời gian tới nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên, cán bộ và vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối trong hệ thống chính trị của tỉnh – Đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.





Với mục tiêu chính là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy tối đa các nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”, Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nêu những nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.





Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy đã hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII vào cuộc sống và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.





Cùng với tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng huyện Bảo Lâm phát triển toàn diện, bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm cũng đã đưa ra các mục tiêu phát triển 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025, trong đó xác định mục tiêu tổng quát, 19 chỉ tiêu cụ thể, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển và 6 công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới.





Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội; trong đó, phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ, huyện Di Linh đạt huyện chuẩn nông thôn mới và tạo những tiền đề cơ bản để thị trấn Di Linh trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ thuộc tiểu vùng II của tỉnh... Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã đưa ra những giải pháp tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả những mục tiêu chủ yếu; đồng thời, xác định 3 khâu đột phá, 4 chương trình trọng tâm, 8 công trình trọng điểm phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.





Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, tiếp tục đổi mới, huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững”, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%. Nghị quyết Đại hội cũng đã xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển; xác định 18 mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá phát triển, 3 công trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ trọng tâm.





Với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu”, Đại hội đã nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm xây dựng huyện Đơn Dương ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.





Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp với các chỉ tiêu cụ thể cũng như 4 chương trình trọng tâm, 7 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng huyện Lạc Dương phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Lạc Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.





Đại hội cũng nhất trí thông qua các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, có 3 chương trình trọng tâm, bao gồm: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Các công trình trọng điểm bao gồm: Làm các tuyến đường giao thông liên huyện; nhà thi đấu đa năng trung tâm huyện; hoàn thiện hệ thống nước sạch tại 8/8 xã; nâng cấp các hồ thủy lợi; trạm dừng chân Bằng Lăng; dự án xử lý rác thải; ổn định dân di cư tự do.





Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thông Nghị quyết với các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao tại 7 xã và nâng cao chất lượng đô thị văn minh tại 2 thị trấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất và một số chỉ tiêu khác về thu nhập bình quân đầu người, số trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ gia đình và thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; quốc phòng, an ninh được giữ vững và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo … Đặc biệt, hàng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có TCCSĐ yếu kém; hàng năm kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên.





Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng chương trình hành động thiết thực để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phấn đấu, học tập, dày công suy nghĩ, tích cực làm việc, không ngại khó khăn, gian khổ, không sợ thiệt thòi, không sợ phê bình và phải vì dân phục vụ.





Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển huyện Cát Tiên 5 năm tới: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, 5 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm, 4 công trình trọng điểm, quyết tâm xây dựng Cát Tiên phát triển bền vững.