Đời sống 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đối thoại chính sách lao động và bảo hiểm Chiều 30/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT), bảo hiểm thất nghiệp với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Lạc Dương và các phường thuộc địa bàn Đà Lạt.

100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đối thoại chính sách lao động và bảo hiểm

Tham dự hội nghị có đại diện khoảng 100 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò của chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định quan hệ lao động và phát triển bền vững doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia bảo hiểm cho người lao động, kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật.

Ông Nguyễn Khắc Trà, Phó Trưởng Phòng Lao động, Việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ trao đổi nhiều nội dung liên quan đến chính sách lao động, việc làm đến các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới về pháp luật lao động; chính sách BHXH bắt buộc, BHYT, BHXH tự nguyện; quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, hội nghị còn tuyên truyền các quy định pháp luật về những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đúng thời hạn, đầy đủ cho người lao động và các chế tài xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Đông đảo doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham dự hội nghị

Thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp, đại diện doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã nêu nhiều câu hỏi, vướng mắc liên quan đến thủ tục tham gia bảo hiểm, mức đóng, chế độ hưởng và được cơ quan chuyên môn giải đáp cụ thể. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về lao động và bảo hiểm, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.