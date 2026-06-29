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    210 vận động viên tranh tài tại Giải Taekwondo khu vực Đà Lạt năm 2026

    Hoàng Sa 29/06/2026 10:15

    Sáng 29/6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Giải Taekwondo khu vực Đà Lạt năm 2026.

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    210 vận động viên tranh tài tại Giải Taekwondo khu vực Đà Lạt năm 2026

    Giải thu hút 210 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn Đà Lạt và các khu vực lân cận tham gia tranh tài.

    Các vận động viên thi đấu ở các nội dung: đối kháng nam, nữ theo hạng cân; quyền cá nhân nam, cá nhân nữ; quyền đồng đội nam theo từng nhóm tuổi và cấp đai; nội dung đá cao.

    Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời tạo điều kiện để các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo Taekwondo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường tinh thần đoàn kết.

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    Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè

    Theo Ban Tổ chức giải, Taekwondo không chỉ là môn võ thuật hiện đại mang tính thể thao cao mà còn là môi trường giáo dục hiệu quả, góp phần rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và nhân cách cho thế hệ trẻ.

    Thông qua quá trình tập luyện và thi đấu, các vận động viên được bồi dưỡng sự kiên trì, lòng tự tin, ý chí vượt khó cùng tinh thần thượng võ.

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    Giải đấu tạo cơ hội để các vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và phát hiện những nhân tố triển vọng

    Việc quy tụ 210 vận động viên tham gia giải là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Taekwondo trên địa bàn Đà Lạt và các vùng lân cận; đồng thời thể hiện sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với công tác giáo dục, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện cho thanh thiếu nhi.

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    Đông đảo các vận động viên tham dự giải

    Với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ", giải hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Đây cũng là dịp để các vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố triển vọng, góp phần thúc đẩy phong trào Taekwondo tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.

    Hoàng Sa Hoàng Sa

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          Thể thao 360
          210 vận động viên tranh tài tại Giải Taekwondo khu vực Đà Lạt năm 2026
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