Thời sự Lâm Đồng 80 học viên tham gia Học kỳ Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026 Sáng 19/7, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức khai mạc chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026 với chủ đề "Thép đã tôi thế đấy".

Các đại biểu tham dự chương trình

Chương trình diễn ra từ ngày 19 - 25/7 tại Trung đoàn Bộ binh 994B, xã Ninh Gia, thu hút sự tham gia của 80 học viên là thanh thiếu nhi từ 9 - 14 tuổi đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự

Trong 7 ngày, các học viên sẽ được tham gia nhiều nội dung như: điều lệnh đội ngũ, kỹ năng quân sự, sơ cấp cứu, tăng gia sản xuất, hành quân dã ngoại, giáo dục truyền thống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, sinh hoạt lửa trại và các hoạt động tập thể.

Chương trình thu hút sự tham gia của 80 học viên là thanh thiếu nhi từ 9 - 14 tuổi đến từ các địa phương trên địa bàn

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Học kỳ trong Quân đội là môi trường trải nghiệm bổ ích, giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức đoàn kết, vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy ý thức cống hiến ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự lập, kỹ năng sống và bản lĩnh cho thanh thiếu nhi thông qua môi trường quân đội.

Các tiểu đội ra mắt, chụp hình lưu niệm với Ban Chỉ đạo chương trình

Tại lễ khai mạc, Ban Chỉ đạo chương trình đã trao cờ xuất quân, chụp hình lưu niệm với các tiểu đội. Sau nghi thức xuất quân, 80 "chiến sĩ nhí" chính thức lên đường tham gia hành trình trải nghiệm 7 ngày trong môi trường quân đội.