Al-Nassr thắng đậm Al-Fateh 3-0 trong ngày ra quân Pro League Thi đấu trên sân Al-Awwal Park, Al-Nassr đánh bại Al-Fateh 3-0 ở vòng 1 Pro League nhờ các pha lập công của Angelo, Felix và Costa, khiến đội khách phải nhận thất bại nặng nề ngay trận mở màn.

Al-Nassr 3 - 0 Al-Fateh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Nassr tiếp đón Al-Fateh.

3' Thẻ vàng sớm cho F. Al Abdulwahed Ngay ở phút 3, trọng tài đã rút ra chiếc thẻ vàng dành cho F. Al Abdulwahed bên phía Al-Fateh sau một tình huống phạm lỗi. Việc dính án phạt từ rất sớm sẽ buộc cầu thủ đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu, khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

13' Al-Nassr kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể dứt điểm Nhập cuộc chủ động sau 13 phút đầu tiên, Al-Nassr hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 73% - 27% trước Al-Fateh. Mặc dù liên tục gia tăng áp lực, thế trận chặt chẽ khiến chỉ số dứt điểm của hai đội vẫn dừng ở mốc 0 - 0 khi tỷ số giữ nguyên 0 - 0 .

18' Al-Nassr sớm điều chỉnh nhân sự ở phút 18 Phút 18, Al-Nassr quyết định đưa ra sự thay đổi người sớm khi S. Al Najdi vào sân thế chỗ S. Al Nasser . Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp 1 dù đang áp đảo về khả năng kiểm soát bóng với 63% ở thời điểm này.

25' Al-Nassr ép sân nhưng chưa thể khai thông thế bế tắc Bước sang phút 25, Al-Nassr nắm hoàn toàn thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 63% - 37% trước Al-Fateh. Đội chủ nhà liên tục dâng cao ép sân và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (4 - 2), trong đó sở hữu 3 - 0 lần dứt điểm trúng đích nhưng trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0 - 0.

37' Angelo mở tỷ số cho Al-Nassr Phút 37, Angelo dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Al-Nassr . Bàn thắng khai thông thế bế tắc hoàn toàn xứng đáng với thế trận làm chủ cuộc chơi mà đội chủ nhà đã tạo ra từ đầu trận.

37' Al-Nassr áp đảo thế trận sau bàn dẫn trước Nắm lợi thế dẫn 1 - 0 , Al-Nassr tiếp tục kiểm soát cuộc chơi ở phút 37 với thời lượng cầm bóng 65% - 35% . Đội chủ nhà dồn ép liên tục khi vượt trội về số cú dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1 ), đẩy Al-Fateh vào thế phòng ngự co cụm và phải phạm lỗi 1 - 5 để giải nguy.

40' Joao Felix lập công, Al-Nassr nhân đôi cách biệt Phút 40, Joao Felix ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Nassr sau đường kiến tạo của S. Mane . Tận dụng tốt ưu thế tại Al-Awwal Park, đội chủ nhà thi đấu thăng hoa để nhanh chóng nới rộng khoảng cách trước Al-Fateh.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Al-Fateh điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Al-Fateh thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. Kanga vào sân thay cho F. Al Abdulwahed . Trong bối cảnh đang bị Al-Nassr dẫn 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

49' Al-Nassr duy trì thế chủ động đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ, Al-Nassr tiếp tục nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Al-Fateh cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46%. Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 5 - 2), tạo ra sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

52' Joao Felix nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai Phút 52, Joao Felix bên phía Al-Nassr đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù Al-Nassr đang nắm lợi thế dẫn 2-0, tiền đạo này vẫn cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh rủi ro trong thời gian còn lại của trận đấu.

62' Al-Nassr áp đảo thế trận Bước sang phút 62, Al-Nassr tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi nắm 54% - 46% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì tỷ số 2-0 . Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 6 - 2), đồng thời nhỉnh hơn đối thủ cả về số pha phạt góc 4 - 2.

63' Al-Fateh thay nhân sự: Ramos Jefferson vào sân Phút 63, Al-Fateh tiến hành thay đổi nhân sự khi Ramos Jefferson được tung vào sân thay thế cho F. Al Zubaidi . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm rút ngắn tỷ số khi bị Al-Nassr dẫn 2-0.

64' Al-Fateh điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa Phút 64, Al-Fateh quyết định thực hiện sự thay đổi người khi A. I. Al Khaibari được tung vào sân thay cho A. R. Al Khaibre . Đang bị Al-Nassr dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận trong thời gian còn lại của hiệp hai.

66' Al-Nassr điều chỉnh nhân sự, Samu Costa vào thay Joao Felix Phút 66, Al-Nassr quyết định đưa Samu Costa vào sân thế chỗ cho Joao Felix , cầu thủ trước đó đã dính thẻ vàng ở phút 52. Đội chủ nhà tiếp tục có sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trước Al-Fateh.

66' Al-Nassr làm mới hàng công, A. Yahya thế chỗ K. Coman Phút 66, Al-Nassr quyết định có sự thay đổi người khi tung A. Yahya vào sân thay thế cho K. Coman . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự tươi mới và kiểm soát thế trận.

73' Samu Costa nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Al-Nassr Phút 73, Samu Costa điền tên mình lên bảng tỷ số, nâng cách biệt lên 3-0 cho Al-Nassr trong cuộc đối đầu với Al-Fateh. Bàn thắng tiếp theo này giúp đội chủ nhà thi đấu thăng hoa và tiếp tục duy trì thế trận áp đảo tại sân Al-Awwal Park.

74' Al-Nassr áp đảo thế trận với lợi thế 3-0 Bước sang phút 74, Al-Nassr tiếp tục kiểm soát cuộc chơi với lợi thế dẫn 3-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 56% - 44%. Thế trận một chiều được cụ thể hóa bằng sự vượt trội về chỉ số dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 8 - 2) và 6 - 3 phạt góc, khiến Al-Fateh liên tục phải vất vả phòng ngự.

77' S. Mane rời sân nhường chỗ cho S. Al Najei Phút 77, Al-Nassr thực hiện sự thay đổi người khi S. Al Najei được tung vào sân để thay cho S. Mane . Với lợi thế dẫn trước 3-0 khá an toàn, đây là điều chỉnh hợp lý nhằm dưỡng sức cho các trụ cột trong những phút cuối trận.

77' M. Maran vào sân thế chỗ A. Al Hamdan ở phút 77 Phút 77, Al-Nassr tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Maran được tung vào sân thay cho A. Al Hamdan . Khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đại diện chủ nhà chủ động điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì nhịp độ trận đấu trong khoảng thời gian còn lại.

80' Al-Fateh tung A. Al Masoud vào sân Phút 80, Al-Fateh quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung A. Al Masoud vào thế chỗ L. Haraslin . Trong thế bị Al-Nassr dẫn trước 3-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho những phút cuối trận.

81' Al-Fateh điều chỉnh nhân sự: Bin Mahmoud vào sân Phút 81, Al-Fateh đưa ra sự thay đổi người khi Bin Mahmoud được tung vào sân để thay cho S. Baattia . Trong thế bị Al-Nassr dẫn trước 3-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho tuyến trên trong những phút cuối trận.

87' Al-Nassr áp đảo trong những phút cuối Tiến về những phút cuối trận, Al-Nassr vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% trước Al-Fateh. Sự vượt trội của đội chủ nhà thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 9 - 2 ), hoàn toàn áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian.

KT Kết thúc: Al-Nassr 3-0 Al-Fateh Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:55 16/08/2026

Đội hình chính thức Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ange Postecoglou Al-Fateh Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atwi 24 Bento 12 Nawaf Boushal 3 Mohamed Simakan 26 Iñigo Martínez 6 Saad Al-Nasser 21 Kingsley Coman 17 Abdullah Al-Khaibari 20 Ângelo 10 Sadio Mané 79 João Félix 9 Abdullah Al-Hamdan 94 Waled Al Enazi 15 Saeed Baattia 3 Kennedy Boateng 17 Marwane Saadane 22 Abdul Rahman Al Khaibari 8 Mihai Lixandru 28 Zaydou Youssouf 11 Mourad Batna 80 Faisal Al Abdulwahed 10 Lukáš Haraslín 7 Fahad Zubaidi Dự bị Al-Nassr 53 Abdulrahman Al-Otaibi 4 Nader Al Sharari 83 Salem Alnajdi 23 Ayman Yahya 19 Ali Al-Hassan 11 Samú Costa 14 Sami Al Naji 16 Mohammed Marran 60 Saad Haqawi Al-Fateh 38 Ibrahim Al Abood 87 Sattam Al Tumbukti 16 Abdulelah Al Khaibari 4 Ziyad Aljari 19 Robin Kelder 18 Abdulaziz Al Fawaz 29 Ali Al Masoud 9 Wilfried Kanga 21 Jefferson Ramos Cập nhật đội hình lúc 00:31 16/08/2026

Al-Nassr Thống kê Al-Fateh 60% Kiểm soát bóng 40% 18 Dứt điểm 7 9 Trúng đích 3 6 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Ângelo Al-Nassr 1 bàn João Félix Al-Nassr 1 bàn Samú Costa Al-Nassr 1 bàn Salem Alnajdi Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 7.7 Sadio Mané Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 6.9 Abdullah Al-Hamdan Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 6.5

Vào lúc 01h00 ngày 16/08/2026, Al-Nassr sẽ có cuộc tiếp đón Al-Fateh trên sân vận động King Saud University Stadium trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League). Trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi hai đội bóng bước vào trận đấu để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Trước khi bước vào trận đấu này, cả Al-Nassr và Al-Fateh đều chưa có điểm số nào. Trên bảng xếp hạng hiện tại của Saudi Pro League, Al-Nassr tạm thời đứng ở vị trí thứ 8, trong khi đối thủ Al-Fateh xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 9.

Sự tương đồng về mặt điểm số trên bảng xếp hạng khiến cuộc chạm trán tại King Saud University Stadium trở nên vô cùng quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Cả hai đội bóng đều hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt để tạo khởi đầu thuận lợi.

Thành tích đối đầu gần đây

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, ưu thế đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Al-Nassr đã giành chiến thắng 4 trận, hòa 0 trận, trong khi Al-Fateh chỉ thắng 1 trận.

Thống kê từ các cuộc đối đầu trong quá khứ cho thấy Al-Nassr thường xuyên chiếm lợi thế trước Al-Fateh. Tuy nhiên, bước vào cuộc so tài mới, Al-Fateh vẫn sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội để tạo nên bất ngờ.

Nhận định chung trước trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà King Saud University Stadium cùng thành tích đối đầu ấn tượng trong quá khứ mang lại cho Al-Nassr điểm tựa tinh thần vững chắc. Đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động triển khai thế trận để kiểm soát cuộc chơi.

Ở phía bên kia, Al-Fateh đối mặt thử thách không nhỏ khi phải làm khách trước đối thủ thường xuyên áp đảo mình. Trận đấu lúc 01h00 ngày 16/08/2026 vì vậy hứa hẹn sẽ chứng kiến nỗ lực lớn từ cả hai bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Nassr · 4 thắng 0 hòa Al-Fateh · 1 thắng Al-Fateh 0 - 2 Al-Nassr AL- Al-Nassr 5 - 1 Al-Fateh AL- Al-Fateh 3 - 2 Al-Nassr AL- Al-Nassr 3 - 1 Al-Fateh AL- Al-Nassr 2 - 1 Al-Fateh AL-

Al-Nassr 5 trận gần nhất B B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Fateh 5 trận gần nhất B H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 1 1 0 0 +2 3 T 2 Al-Ettifaq 1 1 0 0 +2 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +2 3 T … 7 Al-Ittihad FC 0 0 0 0 0 0 8 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 9 Al-Fateh 0 0 0 0 0 0 10 Al Taawon 0 0 0 0 0 0 …