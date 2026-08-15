Al Taawon và Al Khaleej Saihat bất phân thắng bại ngày ra quân Pro League Hòa 0-0 trên sân Alinma Stadium ở vòng 1 Pro League, Al Taawon và Al Khaleej Saihat đành chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân.

Al Taawon 0 - 0 Al Khaleej Saihat Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Taawon tiếp đón Al Khaleej Saihat.

7' M. Kanabah nhận thẻ vàng sớm ở phút 7 Ngay ở phút 7 của trận đấu, M. Kanabah bên phía Al Khaleej Saihat đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc dính án phạt từ quá sớm chắc chắn sẽ khiến cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của cuộc đọ sức.

13' Al Khaleej Saihat ép sân trong những phút đầu Bước sang phút 13, Al Khaleej Saihat đang chiếm ưu thế lớn với tỷ lệ cầm bóng 29% - 71% trước Al Taawon. Sự chủ động giúp Al Khaleej Saihat sở hữu số cú dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), buộc đối thủ phải chật vật phòng ngự với chỉ số cứu thua 2 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.

25' Al Khaleej Saihat ép sân nhưng chưa có bàn thắng Đến phút 25, Al Khaleej Saihat áp đảo về mặt thế trận khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 33% - 67% và tạo ra số cú dứt điểm trúng đích 0 - 3. Dù chịu ép sân, Al Taawon vẫn giữ vững mành lưới nhờ chỉ số cứu thua 3 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.

37' Al Khaleej gia tăng sức ép lên chủ nhà Tiến gần tới những phút cuối hiệp 1, đội khách Al Khaleej Saihat đang chiếm ưu thế với 61% thời lượng kiểm soát bóng. Dù tổng số lần dứt điểm hai đội là cân bằng 3 - 3, Al Khaleej lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 3, buộc thủ môn Al Taawon phải làm việc vất vả để giữ tỷ số 0 - 0 tính đến phút 37.

45+1' B. Al Hurayji nhận thẻ vàng ở phút 45+1' Phút 45+1', B. Al Hurayji bên phía Al Taawon đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt ở những phút bù giờ khép lại hiệp một đầy căng thẳng khi hai đội vẫn cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Al Khaleej nhỉnh hơn về cơ hội trúng đích Bước sang phút 50, thế trận diễn ra cân bằng khi hai đội đang hòa 0 - 0 cùng tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%. Dù Al Taawon nhỉnh hơn về tổng số cú dứt điểm (6 - 4), Al Khaleej Saihat mới là đội tạo ra sức ép thực sự với chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 3, buộc đối phương phải có 3 - 0 lần cứu thua.

62' Thế trận giằng co, Al Khaleej dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn Bước sang phút 62, thế trận giữa Al Taawon và Al Khaleej Saihat vẫn đang ở thế giằng co với tỷ số 0-0 . Dù Al Taawon nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (51% - 49%) cùng số lần dứt điểm (8 - 5), Al Khaleej Saihat mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi vượt trội về chỉ số sút trúng đích (1 - 3) và buộc thủ môn đối phương phải thực hiện 3 - 1 lần cứu thua.

64' Al Khaleej Saihat tăng cường nhân sự ở phút 64 Phút 64, Al Khaleej Saihat có sự thay đổi người khi H. Al Jayzani vào sân thay cho S. Al Hamsal . Khi tỷ số vẫn đang dừng ở mức 0-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra sự đột biến trong thế trận giằng co.

64' Al Khaleej Saihat đưa N. Al Saadi vào sân Phút 64, Al Khaleej Saihat thực hiện sự thay đổi người khi N. Al Saadi được tung vào sân để thế chỗ M. Kanabah - cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng từ sớm. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội khách kỳ vọng nhân tố mới sẽ tạo ra sự đột biến cho tuyến giữa.

68' Al Taawon tung Y. El Bahraoui vào sân tìm sự khác biệt Phút 68, Al Taawon quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Y. El Bahraoui vào sân thay thế cho S. Rajab . Khi tỷ số trận đấu vẫn đang dừng ở mức 0-0, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép lên phần sân của Al Khaleej Saihat .

74' Al Taawon nỗ lực ép sân ở phút 74 Bước sang phút 74, Al Taawon nắm đôi chút ưu thế kiểm soát bóng với 52% - 48% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 10 - 5 . Mặc dù vậy, Al Khaleej Saihat vẫn đứng vững khi số lần dứt điểm trúng đích của hai đội là 3 - 3 , khiến trận đấu tiếp tục duy trì tỷ số 0 - 0 .

79' Al Khaleej Saihat điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 79, câu lạc bộ Al Khaleej Saihat thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới lối chơi. Cầu thủ A. Al Hafith được tung vào sân để thay thế cho S. Al Amri trong những phút còn lại của trận đấu.

79' Al Taawon điều chỉnh nhân sự: B. Al Arini thế chỗ N. Bajrami Phút 79, ban huấn luyện Al Taawon quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút N. Bajrami ra nghỉ để nhường chỗ cho B. Al Arini . Sự bổ sung nhân sự ở khoảng thời gian cuối trận được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì năng lượng và sự tươi mới trong lối chơi.

79' Al Taawon tăng cường nhân sự ở phút 79 Phút 79, Al Taawon quyết định có sự thay đổi người khi R. Al Tulayhi được tung vào sân thế chỗ cho F. Al Rashidi . Sự điều chỉnh này hứa hẹn đem lại nguồn năng lượng mới cho đội hình Al Taawon trong khoảng thời gian cuối trận.

80' Al Khaleej Saihat tung H. Al Eisa vào sân ở phút 80 Phút 80, Al Khaleej Saihat thực hiện sự thay đổi người khi H. Al Eisa được tung vào sân để thế chỗ cho A. Asiri . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra đột biến ở những phút cuối.

82' M. Crespo nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, M. Crespo bên phía Al Khaleej Saihat đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối trong thế giằng co khi tỷ số giữa Al Taawon và Al Khaleej Saihat vẫn đang là 0-0.

88' Hai đội giằng co nghẹt thở ở phút 88 Tiến về phút 88, hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 trong thế trận giằng co nghẹt thở. Dù Al Taawon nhỉnh hơn về dứt điểm ( 12 - 9 ) và phạt góc ( 6 - 3 ), Al Khaleej Saihat lại tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt phản công với chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 6 .

90' H. Al Jayzani nhận thẻ vàng ở những phút cuối Phút 90, H. Al Jayzani bên phía Al Khaleej Saihat phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh trận đấu trôi về những phút cuối cùng với tỷ số 0-0, đội khách liên tục phải nhận các án phạt cảnh cáo nhằm bảo vệ mành lưới.

90' Al Taawon tung A. Al Hassan vào sân ở phút 90 Ở phút 90, Al Taawon quyết định đưa A. Al Hassan vào sân thay thế cho B. Al Hurayji . Đây là sự điều chỉnh nhân sự muộn màng của đội chủ nhà nhằm củng cố đội hình trong những phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

90' Al Taawon tung S. M. Al Aqel M. vào sân phút 90 Đến phút 90, Al Taawon quyết định rút M. Al Kuwaykibi ra nghỉ để nhường chỗ cho S. M. Al Aqel M. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0 - 0, đây có thể là sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm đột biến ở những phút bù giờ cuối trận.

90+3' Al Khaleej Saihat rút M. Barrow, tung W. Diogo vào sân Phút 90+3', Al Khaleej Saihat thực hiện sự thay đổi người muộn khi W. Diogo được tung vào sân thế chỗ M. Barrow . Khi tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 0-0, điều chỉnh này có thể nhằm mục đích làm giảm nhịp độ và tiêu tốn những giây bù giờ còn lại.

KT Kết thúc: Al Taawon 0-0 Al Khaleej Saihat Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:11 16/08/2026

Đội hình chính thức Al Taawon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zarko Lazetic Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jose Gomes 1 Mailson 6 Bassam Al-Hurayji 5 Zineddine Belaid 32 Muteb Al-Mufarrij 88 Marin Petkov 18 Ashraf El Mahdioui 10 Nedim Bajrami 11 Fahad Al-Rashidi 7 Mohammed Al-Kuwaykibi 9 Abderazak Hamdallah 14 Saif Rashad Mohamed 49 Anthony Moris 39 Saeed Al Hamsal 13 Ahmad Asiri 3 Mohammed Al-Khabrani 5 Rebocho 11 Saleh Al-Amri 12 Majed Omar Kanabah 8 Omar Mascarell 19 Miguel Crespo 99 Musa Barrow 7 Joshua King Dự bị Al Taawon 39 Abdulrahman Al-Ghamdi 93 Awn Al-Saluli 27 Adeeb Al Hassan 17 Mohammed Al Aqal 23 Rakan Al-Tulayhi 45 Mohammed Al Saedi 43 Nawaf Mazen Al Hawairy 47 Younes El Bahraoui 20 Bassem Al-Arini Al Khaleej Saihat 96 Marwan Al-Haidari 14 Ali Al Shaafi 2 Hamad Al-Jayzani 17 Abdullah Al-Hafith 88 Abdoulie Mboge 18 Nawaf Al Sadi 16 Bader Munshi 28 Hussain Ahmed Al Issa 20 Witcha Cập nhật đội hình lúc 22:51 15/08/2026

Al Taawon Thống kê Al Khaleej Saihat 51% Kiểm soát bóng 49% 12 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 6 6 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Ashraf El Mahdioui Al Taawon Điểm 7.9 Anthony Moris Al Khaleej Saihat Điểm 7.9 Mailson Al Taawon Điểm 7.3 Mohammed Al-Khabrani Al Khaleej Saihat Điểm 7.3 Muteb Al-Mufarrij Al Taawon Điểm 7.2 Marin Petkov Al Taawon Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Al Taawon và Al Khaleej Saihat trong khuôn khổ giải bóng đá Saudi Pro League sẽ diễn ra vào lúc 23h15 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Al Taawon Arena. Đây là màn chạm trán được chú ý khi hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp các vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Thành tích đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Xét về lịch sử chạm trán trực tiếp, Al Taawon đang nắm giữ ưu thế rõ rệt trước Al Khaleej Saihat. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Taawon đã giành chiến thắng 3 trận và hòa 2 trận, không để thua bất kỳ trận nào trước đối thủ.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Ở thời điểm hiện tại, hai đội đang đứng sát nhau ở nhóm giữa bảng xếp hạng giải quốc nội. Al Taawon xếp ở vị trí thứ 10 với 0 điểm, trong khi Al Khaleej Saihat bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 11 cũng với 0 điểm.

Việc được thi đấu trên sân nhà Al Taawon Arena cùng điểm tựa từ thành tích đối đầu bất bại trong các cuộc chạm trán gần đây mang lại những ưu thế tinh thần đáng kể cho Al Taawon trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Taawon · 3 thắng 2 hòa Al Khaleej Saihat · 0 thắng Al Taawon 1 - 1 Al Khaleej Saihat Hòa Al Khaleej Saihat 1 - 1 Al Taawon Hòa Al Khaleej Saihat 0 - 1 Al Taawon AT Al Khaleej Saihat 0 - 1 Al Taawon AT Al Taawon 2 - 0 Al Khaleej Saihat AT

Al Taawon 5 trận gần nhất H T B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất H B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 1 1 0 0 +2 3 T 2 Al-Ettifaq 1 1 0 0 +2 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +2 3 T … 9 Al-Fateh 0 0 0 0 0 0 10 Al Taawon 0 0 0 0 0 0 11 Al Khaleej Saihat 0 0 0 0 0 0 12 Al Kholood 0 0 0 0 0 0 …