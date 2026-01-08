Đời sống Ánh sáng trên những cung đường biên giới Lâm Đồng Không chỉ mang ánh sáng về bon làng, những trụ đèn năng lượng mặt trời tại xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) trở thành minh chứng cho sự chung sức xây dựng vùng biên an toàn và phát triển.

Những tuyến đường của xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) được thắp sáng nhờ đèn năng lượng mặt trời (Ảnh: Hồng Hoa)

Những ngày cuối tháng 7, công trình “Thắp sáng vùng biên” đã đưa gần 100 đèn năng lượng mặt trời vào vận hành, thắp sáng 2,7 km đường liên bon tại Bu Dăr, Bu Krăk và Bu Nung, xã Quảng Trực.

Công trình có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, do một số trường đại học tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng địa phương thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch "Mùa hè xanh năm 2026".

Thanh niên tình nguyện lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời

Những ngày thi công, sinh viên tình nguyện, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân đã cùng chung tay lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 100 trụ đèn được hoàn thành, đưa vào vận hành, góp phần thắp sáng các tuyến đường liên bon, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia lắp đặt, thi công các trụ đèn năng lượng mặt trời

Đại úy Nguyễn Minh Cương, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đắk Dang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

“ Những trụ đèn năng lượng không chỉ mang ánh sáng cho các tuyến đường mà hỗ trợ lực lượng chức năng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Đại úy Nguyễn Minh Cương, Đồn Biên phòng Đắk Dang

Được triển khai từ năm 2025, đến nay nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Quảng Trực đã được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Đáng chú ý, kinh phí đầu tư, thi công các công trình đều được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Cách làm này không chỉ góp phần giảm áp lực cho ngân sách mà còn phát huy sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong xây dựng hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân vùng biên.

Kinh phí đầu tư, thi công các công trình đèn năng lượng mặt trời đều được huy động từ nguồn xã hội hóa

Ông Điểu Cường, Phó trưởng bon Bu Nung chia sẻ: “Những trụ đèn năng lượng 2 bên đường giúp người dân tham gia giao thông an toàn, nhất là mỗi mùa thu hoạch nông sản. Chúng tôi sẽ cùng nhau giữ gìn công trình, góp phần xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh biên giới”.

Với sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, công trình “Thắp sáng vùng biên” đã phủ sáng hơn 35 km đường xã Quảng Trực. Thành quả này góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự địa phương.

Lực lượng dân quân thường trực xã Quảng Trực hỗ trợ hoàn thiện các trụ đèn năng lượng

Ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực cho biết, mỗi hệ thống chiếu sáng được lắp đặt tại địa phương đều thể hiện sự quan tâm, chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

“Đây là công trình hết sức ý nghĩa, mang lại ánh sáng cho các tuyến đường vùng biên, giúp bà con đi lại an toàn. Mỗi bóng đèn được dựng lên là một dấu ấn của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần làm bừng sáng niềm tin, khát vọng phát triển của vùng biên Quảng Trực”, ông Đoàn Lê Anh nói.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Tăng sự và Phân ban Ni giới tỉnh trao tặng 55 bộ đèn năng lượng cho xã Quảng Trực

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng hệ thống chiếu sáng đến các bon, vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh biên giới.