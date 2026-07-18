Áo da có chữ ký của CEO Nvidia Jensen Huang được đấu giá gần 1 triệu USD Chiếc áo da Tom Ford của Jensen Huang vừa được bán với giá 960.000 USD tại Sotheby's, gấp 16 lần mức ước tính ban đầu và tương đương 480 chiếc card đồ họa RTX 5090.

Tại phiên đấu giá của Sotheby's diễn ra vào ngày 17/7 tại New York, chiếc áo khoác da màu đen thương hiệu Tom Ford thuộc sở hữu của CEO Nvidia, Jensen Huang, đã được chốt giá ở mức 960.000 USD. Con số này cao gấp gần 16 lần so với mức định giá cao nhất ban đầu là 60.000 USD và tương đương với giá trị của khoảng 480 chiếc card đồ họa RTX 5090 mới nhất dựa trên mức giá bán lẻ dự kiến.

Chiếc áo da Tom Ford được Jensen Huang mặc tại một sự kiện của Foxconn ở Taipei vào tháng 10/2023.

Biểu tượng công nghệ đằng sau món đồ thời trang

Chiếc áo khoác này không chỉ là một món đồ thời trang cao cấp có giá bán lẻ khoảng 10.000 USD, mà còn được coi là "đồng phục" biểu tượng của Jensen Huang trong suốt gần hai thập kỷ qua. CEO của Nvidia thường xuyên xuất hiện với những biến thể của chiếc áo da đen này tại các buổi ra mắt sản phẩm, hội nghị nhà phát triển và các thông báo quan trọng về trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự gắn liền mật thiết giữa hình ảnh cá nhân của Huang và chiếc áo đã biến nó thành một kỷ vật có giá trị sưu tầm cực cao. Mức giá gõ búa cuối cùng cao gấp 96 lần so với giá mua mới tại cửa hàng, minh chứng cho sức hút khổng lồ của người đứng đầu đế chế chip AI lớn nhất thế giới hiện nay.

Chi tiết phiên đấu giá kịch tính tại Sotheby's

Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm với tổng cộng 65 lượt trả giá từ 45 nhà sưu tập khác nhau. Theo ông Brahm Wachter, người đứng đầu bộ phận đồ sưu tập hiện đại tại Sotheby's, phản ứng của thị trường đã vượt xa những kỳ vọng lạc quan nhất của nhà đấu giá.

Chiếc áo được xác nhận là món đồ Jensen Huang đã mặc tại sự kiện Foxconn ở Taipei vào tháng 10/2023 thông qua kỹ thuật đối chiếu hình ảnh của PSA. Chữ ký của vị CEO trên áo cũng được cơ quan James Spence Authentication xác thực về độ tin cậy.

Đáng chú ý, vào năm 2024, CEO Meta Mark Zuckerberg và Jensen Huang từng thực hiện một màn "đổi áo" theo phong cách các vận động viên chuyên nghiệp. Khi đó, Zuckerberg đã nhận xét rằng chiếc áo của Huang có giá trị rất lớn vì nó gắn liền với những dấu ấn thực tế của vị CEO này trên sân khấu công nghệ.

Đóng góp cho sự phát triển của thế hệ công nghệ tương lai

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá này sẽ được chuyển đến Edge Institute, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tài trợ cho các chương trình nghiên cứu, học bổng và hỗ trợ cho thế hệ những nhà xây dựng công nghệ tương lai. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy các tài năng trẻ trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực mà chính Jensen Huang đã góp phần định hình lại trong những năm qua.