Xây dựng Đảng Bắc Ruộng: Gần dân để xây dựng Đảng vững mạnh Là xã miền núi, địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh, Bắc Ruộng đang từng bước khẳng định dấu ấn trong xây dựng Đảng gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đảng uỷ xã Bắc Ruộng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ điều kiện

Chiều muộn, sau buổi sinh hoạt chi bộ tại một thôn trên địa bàn xã Bắc Ruộng, các đảng viên vẫn còn nán lại trao đổi công việc còn dang dở liên quan đến những việc làm thiết thực, sát với đời sống người dân. Đây là chủ trương mà Đảng ủy xã đã quán triệt, phải xác định việc lắng nghe Nhân dân, nắm bắt tình hình từ cơ sở là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Tinh thần gần dân được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền chuyên đề với hơn 1.500 lượt người tham dự; trên 20 buổi tuyên truyền tại các thôn; 37 buổi nắm bắt tình hình Nhân dân; 50 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 3.700 lượt người tham gia. Cùng với đó là các hoạt động vệ sinh môi trường, làm sạch hơn 30 km đường giao thông nông thôn, thu gom trên 1.000 kg rác thải, trồng và chăm sóc hơn 5 km tuyến đường hoa, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đảng bộ xã hiện có 22 chi bộ với 560 đảng viên. Công tác quản lý, đánh giá, phân loại đảng viên được thực hiện nền nếp; việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm, qua đó kết nạp 16 đảng viên mới, đạt 84,2% kế hoạch năm. Đồng chí Đào Ngọc Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng cho biết: “Xây dựng Đảng trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. Khi có sự tin tưởng, đồng thuận của người dân, mọi chủ trương sẽ thuận lợi trong quá trình triển khai”.

“Cầu nối” gắn kết với dân

Điểm nhấn nổi bật của Bắc Ruộng thời gian qua là những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Dù là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, xã đã xuất sắc vươn lên xếp thứ 8/124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh theo đánh giá tháng 5 trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà Sở Nội vụ tổng hợp. Kết quả này được tạo nên từ sự quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ người dân. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã giải quyết 3.130 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,5%; 99,87% hồ sơ được số hóa và 100% các giao dịch thanh toán được thực hiện trực tuyến. Những con số này cho thấy chuyển đổi số không còn là mục tiêu mà đã trở thành công cụ thiết thực để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Mô hình "Bê tông hoá lề đường và kè mương thoát nước trong khu dân cư" tại xóm 4, thôn 4 là mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Cùng với chuyển đổi số, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Một trong những mô hình tiêu biểu là bê tông hóa lề đường và kè mương thoát nước trong khu dân cư tại xóm 4, thôn 4.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, 25 hộ dân trong xóm đã thống nhất 100% chủ trương, tự nguyện đóng góp kinh phí 200 triệu đồng để thực hiện công trình. Tuyến đường và hệ thống mương sau khi hoàn thành không chỉ khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, thúc đẩy phong trào Xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ những việc làm thiết thực, Bắc Ruộng đang từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.