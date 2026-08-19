Xây dựng Đảng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng Chiều 19/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để cho ý kiến về các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười điều hành phiên thảo luận

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy kết hợp trực tuyến đến 21 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 3 nhóm vấn đề, gồm 11 nội dung. Trong đó có 7 kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và các chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị; 2 nội dung về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; 2 dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nghị quyết, kết luận của Trung ương

Đây là những nội dung có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực trọng yếu, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; định hướng phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và đời sống Nhân dân.

Đối với nhóm nội dung triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, hội nghị xem xét, cho ý kiến 7 kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy. Các nội dung tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thông qua tờ trình về đề án Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Hội nghị cũng thảo luận các chương trình thực hiện quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá việc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh. Trong đó, chú trọng xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, động lực tăng trưởng mới; tổ chức lại không gian phát triển, tăng cường liên kết giữa các địa bàn sau sắp xếp và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển.

Các đại biểu đồng thời cho ý kiến về giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương một số dự án nhà ở xã hội, năng lượng

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm cụ thể, khả thi, có thể kiểm tra, đánh giá; xác định rõ lộ trình, thứ tự ưu tiên, nguồn lực và sản phẩm. Việc phân công tổ chức thực hiện phải đáp ứng yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Về sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, hội nghị xem xét đề án Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng giải đáp một số nội dung liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp

Hội nghị cũng xem xét chủ trương thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung thảo luận tập trung vào sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; mô hình tổ chức, phạm vi lãnh đạo, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của 2 đảng bộ.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến về dự án nhà ở xã hội

Đối với các dự án đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại xã Đức Trọng và dự án Nhà máy điện mặt trời KN Buôn Tua Srah.

Dự án Nhà ở xã hội tại lô đất 20.2 xã Đức Trọng có quy mô sử dụng đất khoảng 11,4 ha, dự kiến xây dựng 6.656 căn nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư khoảng 5.979 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, thúc đẩy phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng khu vực Đức Trọng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Buôn Tua Srah có công suất thiết kế 312 MW, diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 495,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.744 tỷ đồng. Dự án nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại phiên thảo luận

Điều hành phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, đối với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Tại Hội nghị sơ kết sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã đánh giá, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đối với các dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là những chủ trương quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng giải trình một số nội dung liên quan đến dự án nhà ở xã hội

Tiếp thu các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, với nhiều ý kiến cụ thể, sát thực tiễn. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi cao.

Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Khẩn trương đưa nghị quyết, chương trình vào thực tiễn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, các nội dung được xem xét tại Hội nghị lần thứ 12 có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, từ cụ thể hóa các chủ trương mới của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao về các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương lớn; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để tiếp tục hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị, các đơn vị liên quan phải khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã được thống nhất thành nhiệm vụ, công việc cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12

Trước hết, các cơ quan chủ trì phải tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc ý kiến tại hội nghị; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành 7 chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Ngay sau khi các chương trình, kế hoạch được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình công tác và danh mục nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tham mưu ban hành các quyết định, quy định liên quan.

Đối với cấp xã, việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở phải đầy đủ, đồng bộ nhưng không bàn giao biên chế; bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện đề án Thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh, bảo đảm các tổ chức đảng sau khi thành lập đi vào hoạt động ngay, đúng chức năng, thẩm quyền, thực chất và hiệu quả.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12

Đối với 2 dự án đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, an toàn và hiệu quả. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát đầy đủ điều kiện về pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, môi trường và năng lượng; thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà đầu tư và thường xuyên kiểm tra, giám sát. Quá trình triển khai phải sử dụng hiệu quả đất đai, mặt nước và các nguồn lực; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ hoặc phát sinh vi phạm.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị gắn việc triển khai các nội dung của hội nghị với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát toàn bộ chương trình công tác; tập trung giải quyết những nhiệm vụ còn chậm, chỉ tiêu còn khó khăn và các điểm nghẽn cản trở phát triển; không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch mới làm gián đoạn, chậm trễ nhiệm vụ thường xuyên.