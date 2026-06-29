Xây dựng Đảng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Hội nghị lần thứ 10 diễn ra vào sáng 29/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất nhiều giải pháp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 50 xã, phường, đặc khu.

Thảo luận nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 3 nội dung trọng tâm, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2026; Đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng; Chủ trương đầu tư Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10

Theo dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP ước tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng xanh, số và nâng cao giá trị gia tăng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.800 tỷ đồng, bằng 58,04% dự toán Trung ương giao.

Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát và sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thông qua các nội dung tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, hạn chế như: một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra; tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm còn chậm, cần có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội nghị truyền hình trực tiếp tới trụ sở Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

Hội nghị cũng xem xét dự thảo Đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng. Đề án được xây dựng, hướng tới xây dựng một hệ thống nhận diện thống nhất, góp phần khẳng định bản sắc, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh và quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo dự thảo, bộ nhận diện thương hiệu lấy thông điệp định vị cốt lõi là: “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh”. Thông điệp định vị nêu trên không đơn thuần là một khẩu hiệu truyền thông, mà cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, bền vững; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế không gian mở gắn với các trục đô thị của tỉnh".

Các đại biểu tham dự hội nghị sáng nay

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14.060 tỷ đồng, góp phần tăng cường năng lực truyền tải điện khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung điều hành phần thảo luận hội nghị

Điều hành phần thảo luận, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu cho ý kiến đối với các báo cáo được trình.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích sâu những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đóng góp ý kiến trực tiếp vào những nội dung này nhằm hoàn thiện báo cáo, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026; đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý Đỗ Thái Dương phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tiếp thu và giải trình các ý kiến được nêu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Hồ Văn Mười biểu dương tinh thần nỗ lực, làm việc không mệt mỏi, không quản ngày đêm của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt từ quý II, khi toàn tỉnh tập trung nhận diện được những điểm nghẽn, tồn tại để xây dựng các kịch bản tăng tốc, bứt phá.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu giải trình các nội dung

Theo đồng chí Hồ Văn Mười, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 7,97%, mặc dù chưa đạt như kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2025, từ đó tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026.

Công tác thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với khoảng 60 dự án, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, đô thị và bất động sản, tạo động lực phát triển trong những năm tới.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 365 dự án. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý dứt điểm 97 dự án, các dự án còn lại đều đã được rà soát, phân loại, xác định rõ nguyên nhân và lộ trình giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng chủ động xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính và từng bước thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra còn tồn đọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", một bộ phận cán bộ, công chức chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong xử lý công việc, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ và môi trường đầu tư.

“ Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; đồng thời quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng "2 con số" theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra trong không khí khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu các nội dung quan trọng, bám sát thực tiễn, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10

“ Kết quả 6 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định việc hoàn thành các mục tiêu của năm, mà còn tác động trực tiếp đến nền tảng phát triển của cả giai đoạn 2026 - 2030. Vì vậy, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ tư duy điều hành sang tư duy kiến tạo phát triển, từ áp lực chỉ tiêu sang kết quả thực chất. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tập trung huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác tối đa dư địa phát triển. Đồng thời, rà soát kỹ kịch bản, mục tiêu tăng trưởng, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế và năng lực nội tại của từng ngành, từng địa phương.

Cùng với đó, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là công nghiệp khoáng sản bô xít - alumin - nhôm.

“ Toàn Đảng bộ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án tồn đọng, kéo dài và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Đây phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Các cấp, ngành cần rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và các khó khăn, vướng mắc khác, năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu… để kịp thời tháo gỡ, không để tồn tại kéo dài.

Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả không gian phát triển liên kết “rừng - biển - cao nguyên”, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và mở rộng kết nối hàng không quốc tế sau khi Cảng hàng không Liên Khương được nâng cấp.

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chăm lo tốt an sinh xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đối với Đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông điệp định vị “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh, bản sắc và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đối với Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.