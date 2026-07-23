Chính trị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp Binh đoàn 20 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ Ngày 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân và các gia đình chính sách trên địa bàn phía Tây tỉnh Lâm Đồng nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân cùng 6 thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, tại xã Thuận An

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân và các gia đình.

Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các Mẹ, các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân và các gia đình thân nhân liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tri ân gia đình bà Triệu Thị Mà - thân nhân liệt sĩ tại xã Cư Jút

Hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp 27/7 là việc làm thiết thực được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn duy trì thường xuyên tại địa bàn phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh.