Kinh tế Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 5: Phát huy nội lực, phấn đấu đạt tăng trưởng "2 con số" Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, đại diện Tổ theo dõi địa bàn số 9 của Tỉnh ủy vừa có các buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 5 nhằm đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm 2026 và gợi mở, định hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với xã Bảo Lâm 3

Báo cáo tại các buổi làm việc của 2 xã cho thấy, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 5 đều nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đối với xã Bảo Lâm 3, kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Nổi bật là công tác giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến rõ nét, đạt gần 5 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn; thu ngân sách đạt hơn 49 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch được giao, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với xã Bảo Lâm 5

Tại xã Bảo Lâm 5, địa phương cũng nỗ lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trên một số lĩnh vực quan trọng.

Đáng chú ý là thu ngân sách đạt hơn 9,2 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao; giải ngân vốn đầu tư công được gần 3 tỷ đồng, đạt hơn 67% kế hoạch, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh được giữ vững; bộ máy chính quyền vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5 Hoàng Thị Thu Hà báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xã Bảo Lâm 3 và xã Bảo Lâm 5 đạt được. Đồng chí đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhấn mạnh, sau sáp nhập, quy mô và không gian phát triển của các địa phương đã được mở rộng, tạo ra nhiều dư địa và cơ hội mới. Vì vậy, 2 xã Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 5 cần tiếp tục phát huy nội lực, biến khó khăn thành lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; bám sát chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh để tạo bước phát triển nhanh, đúng hướng, bền vững. Đồng thời, cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên đầu tư các công trình dân sinh, trường học, giao thông nông thôn; lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết.

Cùng với đó là giữ vững quốc phòng, an ninh ổn định; bảo vệ môi trường; quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.