Xây dựng Đảng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp công dân định kỳ tháng 7 Sáng 27/7, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong tháng 7/2026 có 4 trường hợp đăng ký tiếp công dân.

Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến tranh chấp dân sự giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp; khiếu nại liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo tại buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo việc xem xét nội dung đơn của các công dân. Theo đó, nội dung phản ánh của các công dân đã và đang được các sở, ngành của tỉnh phối hợp xác minh, xem xét giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân

Sau khi nghe báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và ý kiến của các thành viên Hội đồng tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, chứng cứ, tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân, bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7

Qua công tác tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, thống nhất đánh giá đầy đủ tình hình đơn thư, khiếu nại của công dân, phân tích rõ nguyên nhân, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh để có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp, nội chính và các đơn vị liên quan tham mưu rà soát toàn diện việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7

Đồng thời, tổng hợp đầy đủ các vụ việc nổi cộm, những nội dung được dư luận xã hội quan tâm để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết đúng quy định. Việc xử lý phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng nội dung, đúng thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến hoạt động của các cơ quan nội chính, cơ quan tư pháp và việc giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp công dân

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các cơ quan khi ban hành văn bản trả lời công dân cần bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu. Bên cạnh việc viện dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật, cần giải thích cụ thể nội dung, căn cứ của việc giải quyết để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với việc đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền, các cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc các đối tượng có biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại của công dân để thông tin sai sự thật, kích động, chống phá trên không gian mạng. Từ đó áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tại buổi tiếp công dân

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo liên quan đến công tác tiếp công dân, bảo đảm công tác theo dõi, chỉ đạo, xử lý các vụ việc được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.