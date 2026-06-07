Quốc phòng - An ninh Bộ CHQS tỉnh sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026 Sáng 6/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác Đảng, công tác chính trị.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức ban CHQS xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng ban hành quy chế phối hợp với đảng ủy các xã, phường, đặc khu trong lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai chặt chẽ. Các cấp ủy được kiện toàn đúng nguyên tắc; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 29 đảng viên mới và 269 quần chúng ưu tú; kết nạp 34 đảng viên mới, đạt 64% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời giải quyết đơn thư, xử lý kỷ luật theo quy định.

Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị tham dự hội nghị

Bộ CHQS tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nhận diện, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị an toàn về chính trị.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đang tập trung triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí gần 5,2 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm; phân tích những tồn tại, khó khăn và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội; chủ động nắm chắc, dự báo và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, không để bị động, bất ngờ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.