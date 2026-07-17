Quốc phòng - An ninh Bộ đội biên phòng dạy trẻ em cách phòng ngừa đuối nước Bộ đội biên phòng khu vực biên giới biển Lâm Đồng phối hợp với địa phương tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành sơ cứu người bị đuối nước

Những ngày qua, nhiều điểm trường, nhà văn hóa khu vực biên giới biển Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động hè bổ ích cho trẻ em. Trong đó, nổi bật là hoạt động phòng, chống đuối nước thiết thực khi thời gian qua không ít trẻ em trên cả nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng đuối nước thương tâm.

Hoạt động chủ yếu do các đoàn thể tổ chức, nhưng có nơi phối hợp với đồn biên phòng. Điển hình, Đoàn phường Mũi Né phối hợp Đồn Biên phòng Mũi Né hướng dẫn tập kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đại úy Lương Văn Gửi - Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết: “Đồn đã hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho các em học sinh lớp 4, 5 và tất cả học sinh THCS trên địa bàn phường. Hoạt động này nhằm trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản về phòng tránh tai nạn do đuối nước, bảo đảm an toàn cho các em trong những ngày hè”.

“Hằng năm đồn biên phòng lên kế hoạch phối hợp với Đoàn phường tổ chức chương trình này. Địa bàn đồn quản lý hiện có 10 trường TH&THCS nên việc hướng dẫn phải chia ra nhiều đợt. Nhiều em chưa biết bơi, vào mùa hè, các em thường đi tắm biển. Độ tuổi của các em dễ xảy ra đuối nước. Vì vậy, chúng tôi tổ chức chương trình này, với mục đích trang bị kỹ năng bơi lội cho các em”, Đại úy Lương Văn Gửi nói.

Các em thực hành sơ cứu người bị đuối nước

Những kỹ năng cơ bản trong buổi hướng dẫn bao gồm: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra đuối nước; phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hơi thở; hướng dẫn tình huống giả định, các động tác thực hiện phương pháp bơi, một số kỹ thuật bơi có thể giúp người không biết bơi thoát hiểm; các phương pháp giải cứu, sơ cứu nạn nhân bị đuối nước như: kỹ năng hà hơi thổi ngạt, ấn tim.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Dương Xuân Dũng - Quân y Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết: “Việc đầu tiên khi cứu người đuối nước lên bờ là phải đặt nạn nhân nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng và kiểm tra ngay xem họ còn thở hay không. Tuyệt đối không được vác nạn nhân lên vai chạy nhảy để dốc nước, vì việc này làm mất thời gian vàng cứu sống và nguy cơ khiến nước dạ dày trào ngược vào đường thở. Nếu nạn nhân đã ngưng thở, cần tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức bằng cách ép tim liên tục 30 lần, sau đó hà hơi thổi ngạt 2 lần, thực hiện chu kỳ này liên tục và kiên trì cho đến khi có nhân viên y tế đến hỗ trợ hoặc nạn nhân tự thở lại được. Ngoài ra, các em học sinh cần nắm được kỹ năng bơi thoát hiểm trên biển và sông nước. Khi gặp dòng nước xoáy hoặc dòng chảy xa bờ, điều cấm kỵ là bơi ngược dòng để tránh mất sức. Phải giữ bình tĩnh, thả nổi cơ thể hoặc bơi song song với bờ để thoát khỏi vùng nguy hiểm, sau đó mới bơi chéo dần vào bờ”.

Nhìn các em hào hứng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống đuối nước, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cảm thấy rất vui. Khi không chỉ góp phần tạo sân chơi cho các em vào kỳ nghỉ hè, lại giúp các em có những kiến thức bổ ích về bơi lội, phòng, chống đuối nước. Đây cũng là động lực để đoàn thể vùng biên giới biển tổ chức nhiều hoạt động hè cho các em.