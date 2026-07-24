Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, sáng 20/7/2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau hơn một năm sắp xếp lại giang sơn, bộ máy hành chính các cấp đã được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, vai trò của chính quyền cơ sở được chú trọng.



Ở Trung ương, cơ cấu tổ chức Chính phủ được tinh gọn từ 22 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ; số cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống còn 5. Các tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương, đồng thời chấm dứt mô hình tổng cục.



Ở địa phương, từ 63 tỉnh, thành phố giờ chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu, đồng thời kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện.



Việc tinh gọn bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương là nhằm mục tiêu giảm khoản chi thường xuyên vốn chiếm tới gần 70% tổng chi ngân sách nhà nước - cao hơn nhiều so với mức 48-50% của các quốc gia có nền hành chính tiên tiến.



Chi thường xuyên cao thì không còn đủ nguồn lực để đầu tư phát triển, tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình, suy giảm sức cạnh tranh quốc gia, đe dọa mục tiêu đưa nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.



Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu cuối cùng và việc tinh gọn bộ máy là công cụ để chúng ta tiến tới mục đích lớn.

Theo nhìn nhận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh gọn bộ máy mới chỉ là điều kiện để từ đó đất nước bước sang một “phiên bản” hoàn thiện hơn. Đó là sự lãnh đạo của Đảng đạt hiệu quả hơn, việc quản trị của Nhà nước được tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn, mức sống của nhân dân được nâng cao hơn.



Khách quan mà nói, việc sắp xếp lại bộ máy giúp cho việc loại bỏ lãng phí, giảm thiểu sự cồng kềnh, tinh giản tổ chức và quy trình. Song điều này sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta nhận thấy bộ máy vẫn không hoạt động nhanh nhạy hơn, mạnh mẽ hơn và mang lại nhiều kết quả hơn. Kết cục là chất lượng phục vụ nhân dân vẫn không được cải thiện.



Công cuộc tinh gọn bộ máy hiện nay chỉ được coi là thành công khi từ đó đất nước thực sự có bước chuyển từ việc sắp xếp lại một cách cơ học toàn bộ hệ thống chính trị sang việc nâng cao chất lượng vận hành thực tế.



Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, mang tính nhất nguyên về tổ chức, gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.