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    Thanh niên

    Bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

    Ngọc Hân 25/07/2026 20:20

    Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, đoàn công tác Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư và tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ” tại xã Hàm Kiệm.

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    Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Đoàn Minh Tâm ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư và gia đình.
    Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát và những đóng góp to lớn của gia đình Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
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    Đoàn Thanh niên địa phương chuẩn bị “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư

    Dịp này, đoàn công tác phối hợp cùng Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ”.

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    Đoàn Thanh niên địa phương chuẩn bị “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư
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    Không khí đầm ấm trong "Bữa cơm gia đình, ấm lòng tình Mẹ" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư

    Theo đó, các đoàn viên, thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm, quây quần bên Mẹ, lắng nghe những câu chuyện, ký ức về một thời chiến tranh gian khó. Không khí ấm cúng, nghĩa tình đã góp phần gắn kết các thế hệ, giúp tuổi trẻ thêm thấu hiểu những hi sinh, mất mát của các gia đình có công với cách mạng.

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    Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Lâm Đồng hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

    Hoạt động không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

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    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
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        Thanh niên
        Bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng
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