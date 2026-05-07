Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp - phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp".

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh minh họa: Vũ Quang/TTXVN

Tạo không gian phát triển rộng hơn

Từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Đặng Thị Hoài cho rằng, thực tiễn đang cho thấy một vòng vận động có tính biện chứng: Thực tiễn mới đặt ra yêu cầu hình thành tư tưởng mới; tư tưởng mới dẫn dắt phương pháp và cách làm mới; cách làm mới tạo ra giá trị mới. Khi các giá trị mới được xác lập như hiệu quả quản trị cao hơn, chất lượng phục vụ tốt hơn, trách nhiệm công vụ rõ hơn, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng lên đó cũng là lúc đất nước chứng kiến những chuyển biến quan trọng.



Đây có thể xem là thước đo quan trọng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành công không nằm ở sự thay đổi tên gọi hay cơ cấu mà ở kết quả cụ thể: Phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm rõ ràng; bộ máy mới phải có tư duy tiên phong, tránh “bình mới rượu cũ”; dữ liệu và chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức quản trị; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là tiêu chuẩn trung tâm để đánh giá hiệu quả chính quyền.



Theo bà Đặng Thị Hoài, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở thể chế. Qua trao đổi với một số địa phương, có thể thấy nhiều vướng mắc phát sinh từ các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, thiếu rõ ràng, thậm chí có điểm chưa thống nhất với nhau. Đây là điều khó tránh trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền, một quá trình có thể xem là sự thay đổi rất căn bản về phương thức vận hành. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật là nền tảng tối thượng; cán bộ, công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Vì vậy, nếu quy định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc còn mâu thuẫn địa phương rất khó chủ động triển khai, dù có ý tưởng mới, hay, sáng tạo. Thể chế khi đó vô hình trung tạo ra một không gian ràng buộc, khiến sáng tạo chưa được phát huy hiệu quả, một số nhiệm vụ chưa rõ trách nhiệm phải chờ hướng dẫn, dẫn đến tình trạng ùn ứ, tồn đọng.



“Điều kiện tiên quyết để tổ chức mới tạo ra năng lực mới và dữ liệu mới tạo ra phương thức quản trị mới là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ cơ chế kiểm soát”, bà Đặng Thị Hoài chia sẻ.



Theo bà Đặng Thị Hoài, trong giai đoạn tới, cần làm rõ hơn cơ chế bảo đảm nguồn lực cho chính quyền địa phương sau sắp xếp. Việc sáp nhập tỉnh, xã không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn tạo ra không gian phát triển rộng hơn, phù hợp hơn để áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, triển khai các dự án mới và mở ra những triển vọng phát triển mới. Tuy nhiên, không gian phát triển mới cũng kéo theo khối lượng và áp lực công việc lớn hơn rất nhiều, có nơi tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí nhiều lần so với trước. Vì vậy, nếu nguồn lực không được bố trí tương xứng, đặc biệt là nguồn lực dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, rất khó kỳ vọng bộ máy mới có thể tạo ra năng lực mới. Nguồn lực dành cho địa phương cũng cần được xác định và phân bổ hợp lý hơn, gắn với quy mô địa bàn, triển vọng phát triển, các dự án trọng điểm và mục tiêu đã xác lập ở từng địa phương.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Tiên Minh/TTXVN

Ở đâu cán bộ gần dân, ở đó công việc thông suốt