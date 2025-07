An ninh trật tự Cảnh báo chiêu trò lợi dụng sáp nhập để lừa đảo Công an nhiều xã tại tỉnh Lâm Đồng đã phát đi cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Đắk Song khẳng định, hiện tại không có bất kỳ hình thức cập nhật thông tin qua mạng xã hội

Theo phản ánh từ người dân và xác minh của lực lượng Công an xã Đắk Song, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo thông báo từ cơ quan công an, yêu cầu người dân đến trụ sở công an xã để cập nhật thông tin cá nhân do thay đổi địa giới hành chính.

Sau đó, chúng nhanh chóng dụ dỗ người dân “tiết kiệm thời gian” bằng cách yêu cầu nhấn vào các đường link giả mạo để “cập nhật thông tin online”. Khi người dân đăng nhập vào các đường link này, mã độc sẽ được âm thầm cài đặt vào thiết bị di động hoặc máy tính. Từ đó, các đối tượng dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản, truy cập vào thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an xã Đắk Song khẳng định, hiện tại không có bất kỳ hình thức cập nhật thông tin qua điện thoại, qua tin nhắn hay đường link gửi qua mạng xã hội, Zalo, Facebook…

Tương tự, Công an xã Thuận Hạnh cũng ra cảnh báo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao qua mạng. Hình thức lừa đảo, các đối tượng giả danh cơ quan chức năng như công an, ngân hàng, viện kiểm sát… gọi điện yêu cầu khai báo, xác minh thông tin để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, các đối tượng còn trực tiếp xuất hiện, mặc trang phục công an, đến nhà dân hỗ trợ làm định danh, hỗ trợ thay đổi thông tin cá nhân trên VNeID. Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không nhấp vào link lạ hay quét khuôn mặt.

Thực tế, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã Đắk Song, xã Thuận Hạnh và các địa phương khác trong tỉnh đã được cơ quan chức năng tích hợp và đồng bộ hóa tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Những thay đổi về địa chỉ cư trú, mã định danh, khu vực hành chính… đã được cập nhật trên ứng dụng VNeID mà không yêu cầu người dân phải khai báo lại hoặc đến công an xã trừ khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục khác.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, Công an xã Đắk Song, xã Thuận Hạnh khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, kể cả khi người gửi tự xưng là cán bộ công an, cán bộ xã hay cơ quan nhà nước. Khi có nhu cầu xác minh thông tin hoặc thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên chủ động đến trực tiếp tại trụ sở công an xã để được hướng dẫn cụ thể.

Hiện lực lượng công an các xã đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến thủ đoạn mới này trong cộng đồng nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người chưa quen sử dụng công nghệ. Các trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho tổ an ninh cơ sở, công an xã hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.