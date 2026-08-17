Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Sơn La ngày 17/08/2026 trong 6 giờ tới
Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ ở hàng loạt khu vực thuộc Lai Châu và Sơn La ngày 17/08/2026.
Trong 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 17/08/2026), trên địa bàn các tỉnh Lai Châu và Sơn La được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Các địa phương thuộc vùng cảnh báo rủi ro được ghi nhận cụ thể bao gồm:
- Tại Lai Châu: Bum Tở, Mường Tè, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Bình Lư, Bum Nưa, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, P. Đoàn Kết, P. Tân Phong, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải.
- Tại Sơn La: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La, Ngọc Chiến, Pắc Ngà, Xím Vàng.
Tác động và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có khả năng gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; đe dọa phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội tại các vùng có nguy cơ cao.
- Người dân tại vùng cảnh báo: Chủ động theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết, quan sát các dấu hiệu sụt lún, nứt đất trên sườn dốc hoặc hiện tượng nước sông suối đổi màu đục ngầu.
- Khu vực nguy hiểm: Tránh xa khu vực khe suối nhỏ, đường dốc ta-luy có nguy cơ sạt lở; không di chuyển qua các ngầm tràn khi nước đang chảy siết.