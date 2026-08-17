Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Sơn La ngày 17/08/2026 trong 6 giờ tới Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ ở hàng loạt khu vực thuộc Lai Châu và Sơn La ngày 17/08/2026.

Trong 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 17/08/2026), trên địa bàn các tỉnh Lai Châu và Sơn La được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc thuộc tỉnh Lai Châu và Sơn La.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Các địa phương thuộc vùng cảnh báo rủi ro được ghi nhận cụ thể bao gồm:

Tại Lai Châu: Bum Tở, Mường Tè, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Bình Lư, Bum Nưa, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, P. Đoàn Kết, P. Tân Phong, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải.

Bum Tở, Mường Tè, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Bình Lư, Bum Nưa, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, P. Đoàn Kết, P. Tân Phong, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải. Tại Sơn La: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La, Ngọc Chiến, Pắc Ngà, Xím Vàng.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có khả năng gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; đe dọa phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội tại các vùng có nguy cơ cao.