Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên ngày 16/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc và hệ thống suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc. Trong 6 giờ tới (tính từ 08:05 ngày 16/07/2026), tình trạng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có khả năng xảy ra tại nhiều địa phương.

Khu vực trọng điểm cần đề phòng

Nguy cơ thiên tai được cảnh báo đặc biệt cao tại các vùng sườn dốc và các tuyến suối nhỏ thuộc địa bàn 4 tỉnh:

Sơn La

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH SƠN LA, LÀO CAI, TUYÊN QUANG VÀ THÁI NGUYÊN

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Do đặc điểm địa hình miền núi, lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ với sức tàn phá lớn. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

Theo dõi sát diễn biến: Cập nhật liên tục các bản đồ nguy cơ để nắm bắt tình hình thực tế tại khu vực cư trú.

Cập nhật liên tục các bản đồ nguy cơ để nắm bắt tình hình thực tế tại khu vực cư trú. Hạn chế di chuyển: Tránh đi qua các khu vực khe suối, ngầm tràn hoặc các đoạn đường có dấu hiệu sụt lún, sạt trượt.

Tránh đi qua các khu vực khe suối, ngầm tràn hoặc các đoạn đường có dấu hiệu sụt lún, sạt trượt. Chủ động di dời: Sẵn sàng phương án sơ tán nếu phát hiện các vết nứt lớn trên sườn dốc hoặc có tiếng động lạ từ phía rừng núi.

Thời điểm phát tin: 08:05 ngày 16/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới từ cơ quan chuyên môn.