Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc ngày 20/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ kéo dài.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh miền Bắc gồm Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Phạm vi và mức độ ảnh hưởng

Theo ghi nhận, các hiện tượng thiên tai có thể xảy ra tập trung tại các khu vực địa hình xung yếu trong khung thời gian ngắn. Cụ thể:

Khu vực ảnh hưởng: Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng. Loại hình thiên tai: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất. Vị trí nguy cơ cao: Các sườn dốc, khu vực ven khe suối nhỏ và những nơi có nền đất yếu sau mưa lũ.

Tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, làm chia cắt giao thông cục bộ và gây hư hại cho các công trình hạ tầng, nhà ở của người dân. Đặc biệt, tại các vùng núi, hiện tượng sụt lún đất trên sườn dốc diễn biến rất phức tạp.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Tuyệt đối không băng qua các suối, khe nhỏ khi có mưa lớn hoặc dòng chảy xiết.

Chủ động di dời khỏi các khu vực có dấu hiệu sạt lở như xuất hiện vết nứt trên nền đất, tường nhà hoặc có tiếng động lạ từ lòng đất.

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo và bản đồ nguy cơ để có phương án ứng phó kịp thời.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình khí tượng thủy văn tại khu vực.