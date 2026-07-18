Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 18/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các sườn dốc, khu vực suối nhỏ.

Theo thông tin cảnh báo mới nhất phát lúc 04:23 ngày 18/07/2026, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đang đối mặt với diễn biến thiên tai nguy hiểm. Trong vòng 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở mức cao do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA VÀ LÀO CAI

Khu vực trọng điểm cảnh báo thiên tai

Tình trạng lũ quét và sạt lở đất được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Lào Cai

Đáng chú ý, các hiện tượng thiên tai này thường xảy ra bất ngờ trên các sườn dốc, khu vực suối nhỏ và những nơi có địa hình chia cắt mạnh. Tác động của dòng chảy sau mưa lớn khiến nền đất mất ổn định, dễ dẫn đến hiện tượng sụt lún và trượt lở nghiêm trọng.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần lưu ý:

Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng. Cảnh giác tại chỗ: Quan sát các dấu hiệu bất thường như nước suối chuyển màu đục, có tiếng động lạ trong lòng đất hoặc vết nứt trên sườn đồi.

Quan sát các dấu hiệu bất thường như nước suối chuyển màu đục, có tiếng động lạ trong lòng đất hoặc vết nứt trên sườn đồi. Hạn chế di chuyển: Tránh đi qua các cung đường đèo dốc, khu vực ven suối hoặc các vị trí đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở trong khung giờ cao điểm.

Các cơ quan chức năng và người dân có thể truy cập hệ thống bản đồ nguy cơ để cập nhật chi tiết tình hình tại các điểm xung yếu. Diễn biến về đợt thiên tai này sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.