Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 18/07/2026 Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai trong 6 giờ tới ngày 18/07/2026.

Khu vực các tỉnh Tây Bắc bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đang đối mặt với nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm do tác động của mưa lũ và dòng chảy.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai.

Dự báo diễn biến trong 6 giờ tới

Trong khoảng thời gian từ trưa đến chiều ngày 18/07/2026, các khu vực đồi núi và sông suối nhỏ tại các tỉnh phía Bắc cần đặc biệt lưu ý các rủi ro sau:

Khu vực ảnh hưởng: Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Nguy cơ chính: Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất.

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất. Vị trí đặc biệt nguy hiểm: Các sườn dốc, khu vực ven suối nhỏ, các đoạn đường giao thông đang thi công hoặc có địa chất yếu.

Tác động và khuyến cáo ứng phó

Các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ, có thể gây thiệt hại lớn về người, tài sản và làm tắc nghẽn các tuyến giao thông huyết mạch. Để chủ động phòng tránh, người dân và chính quyền địa phương cần:

Thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu sụt lún, nứt đất trên sườn dốc xung quanh khu vực dân cư.

Tuyệt đối không đi qua các suối nhỏ, tràn, hoặc khu vực ngập sâu khi có dòng chảy xiết.

Sẵn sàng phương án di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ cao khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Thông tin chi tiết về các khu vực có nguy cơ cao được cập nhật liên tục để người dân chủ động theo dõi và có phương án ứng phó kịp thời.

Thời điểm phát tin: 10h23 ngày 18/07/2026.