Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La và Lào Cai ngày 11/08/2026 Trong 6 giờ tới, Sơn La và Lào Cai đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. Người dân cần chủ động phòng tránh.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ thiên tai do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các khu vực miền núi phía Bắc trong ngày 11/08/2026. Trọng tâm ảnh hưởng được xác định thuộc địa bàn hai tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Trong khoảng 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục đối mặt với thời tiết nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tính mạng của người dân.

Cảnh báo các nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Các hiện tượng thiên tai có nguy cơ cao xảy ra đồng thời tại các khu vực xung yếu bao gồm:

Lũ quét: Xuất hiện bất ngờ trên các sông, suối nhỏ.

Xuất hiện bất ngờ trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các khu vực sườn dốc, khu vực đang có công trình thi công hoặc vùng đồi núi kém ổn định.

Nguy cơ cao tại các khu vực sườn dốc, khu vực đang có công trình thi công hoặc vùng đồi núi kém ổn định. Sụt lún đất: Diễn biến phức tạp do tác động của mưa lũ và dòng chảy kéo dài.

Các địa bàn chịu ảnh hưởng chính

Tỉnh Sơn La: Cần đặc biệt chú ý các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ.

Cần đặc biệt chú ý các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ. Tỉnh Lào Cai: Đề phòng nguy cơ trượt lở đất và dòng chảy xiết đột ngột.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn, người dân trên địa bàn hai tỉnh cần lưu ý các hành động khẩn cấp: