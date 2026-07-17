Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 17/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và các khe suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về tình trạng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Người dân tại các vùng trọng điểm cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nguy hiểm để có phương án ứng phó kịp thời.

Khu vực ảnh hưởng và thời gian cảnh báo

Trong 6 giờ tới (tính từ chiều tối ngày 17/07/2026), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được dự báo sẽ ở mức cao tại các địa phương sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Lào Cai

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc.

Các loại hình thiên tai cần đề phòng

Theo dự báo, do tác động của mưa lớn hoặc dòng chảy, các hiện tượng thiên tai sau đây có khả năng xảy ra với cường độ mạnh:

Lũ quét: Xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, có thể cuốn trôi người và tài sản.

Xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, có thể cuốn trôi người và tài sản. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các sườn dốc, ta luy đường giao thông và khu vực dân cư ven đồi.

Nguy cơ cao tại các sườn dốc, ta luy đường giao thông và khu vực dân cư ven đồi. Sụt lún đất: Ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và nhà ở của người dân.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình dân sinh. Để đảm bảo an toàn, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp sau:

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web chính thức của cơ quan khí tượng.

Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc đánh bắt cá, vớt củi trên sông suối khi có dòng chảy xiết.

Chủ động di dời khỏi các căn nhà nằm dưới chân sườn dốc hoặc khu vực có dấu hiệu rạn nứt đất.

Các bản đồ nguy cơ chi tiết được cập nhật liên tục để người dân chủ động theo dõi và phòng tránh thiên tai tại khu vực mình sinh sống.