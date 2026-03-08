Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang ngày 03/08/2026 Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang trong 6 giờ tới từ ngày 03/08/2026.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang trong 6 giờ tới ngày 03/08/2026. Người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần đặc biệt chú ý theo dõi để chủ động phòng tránh.

Các khu vực có nguy cơ diễn ra thiên tai

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có nguy cơ xảy ra tại khu vực sườn dốc và các suối nhỏ trên địa bàn các tỉnh:

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Tuyên Quang

Rủi ro và tác động dự báo

Bản tin lưu ý các hiện tượng thiên tai có thể gây tác động tiêu cực đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở xuất hiện nhanh tại các vùng sườn dốc và khu vực suối nhỏ .

và khu vực . Hiện tượng sụt lún đất có thể gây hư hỏng hạ tầng, giao thông và nhà ở xung quanh vùng cảnh báo.

Khuyến cáo an toàn