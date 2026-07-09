Tin mới

    Thuế - Tài chính

    Cập nhật 09:00 sáng 09/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng PNJ giảm 1 triệu đồng chiều mua

    Tuệ Nhân09/07/2026 9:00

    Lúc 9h14 sáng 09/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, BTMH giữ nguyên so với hôm qua, trong khi PNJ và Phú Quý SJC giảm giá mua vào tại một số thương hiệu.

    Lúc 9 giờ 14 phút sáng ngày 09/07/2026, giá vàng trong nước hầu hết đứng yên so với hôm qua. Đáng chú ý, giá mua vào tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ tại một số thương hiệu.

    Điểm nhanh lúc 9h14 sáng

    • SJC: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • DOJI Sài Gòn: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • BTMH: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • BTMC SJC: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • Phú Quý SJC: mua 144,7 triệu đồng/lượng (giảm 0,3 triệu đồng), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • PNJ TP.HCM: mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng)
    • PNJ Hà Nội: mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
    SJC145,5148,500
    DOJI Hà Nội145,5148,500
    DOJI Sài Gòn145,5148,500
    BTMH144,3148,300
    BTMC SJC144,3148,500
    Phú Quý SJC144,7148,5-0,30
    PNJ TP.HCM144,5148,0-0,7-0,2
    PNJ Hà Nội144,5148,0-0,7-0,2
    Bảng giá vàng cập nhật sáng 09/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Ghi chú

    Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Cập nhật 09:00 sáng 09/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng PNJ giảm 1 triệu đồng chiều mua
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO