Cập nhật 09:00 sáng 09/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng PNJ giảm 1 triệu đồng chiều mua
Lúc 9h14 sáng 09/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, BTMH giữ nguyên so với hôm qua, trong khi PNJ và Phú Quý SJC giảm giá mua vào tại một số thương hiệu.
Lúc 9 giờ 14 phút sáng ngày 09/07/2026, giá vàng trong nước hầu hết đứng yên so với hôm qua. Đáng chú ý, giá mua vào tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ tại một số thương hiệu.
Điểm nhanh lúc 9h14 sáng
- SJC: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- DOJI Sài Gòn: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- BTMH: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)
- BTMC SJC: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 144,7 triệu đồng/lượng (giảm 0,3 triệu đồng), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- PNJ TP.HCM: mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng)
- PNJ Hà Nội: mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,5
|148,5
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|145,5
|148,5
|0
|0
|DOJI Sài Gòn
|145,5
|148,5
|0
|0
|BTMH
|144,3
|148,3
|0
|0
|BTMC SJC
|144,3
|148,5
|0
|0
|Phú Quý SJC
|144,7
|148,5
|-0,3
|0
|PNJ TP.HCM
|144,5
|148,0
|-0,7
|-0,2
|PNJ Hà Nội
|144,5
|148,0
|-0,7
|-0,2
Ghi chú
Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.