Cập nhật 09:00 sáng 16/07/2026: Giá vàng bán giảm tới nửa triệu đồng, riêng BTMC SJC lại tăng giá Cập nhật 09:00 sáng 16/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua, chiều bán giảm 300.000–500.000 đồng ở một số thương hiệu; BTMC SJC tăng 500.000 đồng chiều mua.

Cập nhật lúc 09:00 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận chiều bán giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng tại SJC, BTMC SJC, Phú Qúy SJC và PNJ. Ở chiều mua, BTMC SJC tăng 500.000, trong khi SJC và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng.

Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 148.500.000 đồng tại DOJI HN và DOJI SG; mức thấp nhất là 147.000.000 đồng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

BTMC SJC : giá mua 144.000.000 đồng, tăng 500.000 đồng; giá bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

: giá mua 144.000.000 đồng, tăng 500.000 đồng; giá bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : giá mua đi ngang ở mức 143.500.000 đồng; giá bán giảm 500.000 đồng, còn 147.000.000 đồng.

: giá mua đi ngang ở mức 143.500.000 đồng; giá bán giảm 500.000 đồng, còn 147.000.000 đồng. SJC và Phú Qúy SJC : giá mua cùng giảm 300.000 đồng; giá bán cùng giảm 300.000 đồng.

: giá mua cùng giảm 300.000 đồng; giá bán cùng giảm 300.000 đồng. DOJI HN, DOJI SG và BTMH: giá mua, giá bán đều đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 145.200.000 148.200.000 -300.000 (giảm) -300.000 (giảm) DOJI HN 145.500.000 148.500.000 0 (đi ngang) 0 (đi ngang) DOJI SG 145.500.000 148.500.000 0 (đi ngang) 0 (đi ngang) BTMH 143.500.000 147.500.000 0 (đi ngang) 0 (đi ngang) BTMC SJC 144.000.000 148.200.000 +500.000 (tăng) -300.000 (giảm) Phú Qúy SJC 144.700.000 148.200.000 -300.000 (giảm) -300.000 (giảm) PNJ TP.HCM 143.500.000 147.000.000 0 (đi ngang) -500.000 (giảm) PNJ Hà Nội 143.500.000 147.000.000 0 (đi ngang) -500.000 (giảm)

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.