Tin mới

    Cập nhật 09:00 sáng 16/07/2026: Giá vàng bán giảm tới nửa triệu đồng, riêng BTMC SJC lại tăng giá

    Tuệ Nhân16/07/2026 09:05

    Cập nhật 09:00 sáng 16/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua, chiều bán giảm 300.000–500.000 đồng ở một số thương hiệu; BTMC SJC tăng 500.000 đồng chiều mua.

    Cập nhật lúc 09:00 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận chiều bán giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng tại SJC, BTMC SJC, Phú Qúy SJC và PNJ. Ở chiều mua, BTMC SJC tăng 500.000, trong khi SJC và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng.

    Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 148.500.000 đồng tại DOJI HN và DOJI SG; mức thấp nhất là 147.000.000 đồng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

    • BTMC SJC: giá mua 144.000.000 đồng, tăng 500.000 đồng; giá bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua đi ngang ở mức 143.500.000 đồng; giá bán giảm 500.000 đồng, còn 147.000.000 đồng.
    • SJC và Phú Qúy SJC: giá mua cùng giảm 300.000 đồng; giá bán cùng giảm 300.000 đồng.
    • DOJI HN, DOJI SG và BTMH: giá mua, giá bán đều đi ngang so với hôm qua.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC145.200.000148.200.000-300.000 (giảm)-300.000 (giảm)
    DOJI HN145.500.000148.500.0000 (đi ngang)0 (đi ngang)
    DOJI SG145.500.000148.500.0000 (đi ngang)0 (đi ngang)
    BTMH143.500.000147.500.0000 (đi ngang)0 (đi ngang)
    BTMC SJC144.000.000148.200.000+500.000 (tăng)-300.000 (giảm)
    Phú Qúy SJC144.700.000148.200.000-300.000 (giảm)-300.000 (giảm)
    PNJ TP.HCM143.500.000147.000.0000 (đi ngang)-500.000 (giảm)
    PNJ Hà Nội143.500.000147.000.0000 (đi ngang)-500.000 (giảm)

    Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Cập nhật 09:00 sáng 16/07/2026: Giá vàng bán giảm tới nửa triệu đồng, riêng BTMC SJC lại tăng giá
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO