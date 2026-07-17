Cập nhật 09:00 sáng 17/07/2026: Giá vàng giảm tới 1,6 triệu đồng
Giá vàng lúc 09:00 sáng 17/07/2026: nhiều thương hiệu giảm 1.500.000–2.000.000 đồng ở chiều mua so với hôm qua, riêng BTMC SJC tăng 200.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:00 sáng 17/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng có nhiều mức điều chỉnh giảm so với hôm qua. Giá mua của PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 2.000.000 đồng, trong khi chiều mua của BTMC SJC tăng 200.000 đồng.
Ở chiều bán, mức giảm phổ biến là 1.500.000–1.600.000 đồng; giá DOJI HN và DOJI SG đi ngang so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:00 sáng
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua giảm 2.000.000 đồng, giá bán giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua.
- Phú Qúy SJC: giá mua giảm 1.700.000 đồng, giá bán giảm 1.600.000 đồng.
- SJC: giá mua và giá bán cùng giảm 1.600.000 đồng.
- BTMC SJC: giá mua tăng 200.000 đồng, trong khi giá bán giảm 1.600.000 đồng.
- DOJI HN và DOJI SG: giá mua và giá bán không thay đổi.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.600.000
|146.600.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|DOJI HN
|145.500.000
|148.500.000
|0
|0
|DOJI SG
|145.500.000
|148.500.000
|0
|0
|BTMH
|142.000.000
|146.000.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|BTMC SJC
|144.200.000
|146.600.000
|+200.000
|-1.600.000
|Phú Qúy SJC
|143.000.000
|146.600.000
|-1.700.000
|-1.600.000
|PNJ TP.HCM
|141.500.000
|145.500.000
|-2.000.000
|-1.500.000
|PNJ Hà Nội
|141.500.000
|145.500.000
|-2.000.000
|-1.500.000
Đơn vị: đồng.
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.